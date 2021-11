Men of War II: annunciato il sequel dell’RTS con un trailer!

Nel corso della cerimonia dei Golden Joystick Awards 2021 è stato annunciato Men of War II, sequel dell’apprezzato primo capitolo della serie di RTS, con un trailer

Nel corso della cerimonia dei Golden Joystick Awards 2021 (qui trovate tutti i vincitori nelle varie categorie), 1C Entertainment e Best Way hanno annunciato Men of War II, il nuovo capitolo dell’apprezzato franchise di RTS. Da quel che sappiamo ad oggi, il titolo uscirà su PC tramite Steam nel corso del 2022 ed è stato concepito dopo l’uscita di molte espansioni e spin-off del primo capitolo. Il sequel vuole ritornare alle origini del franchise e si pone l’obiettivo di ridefinire un gameplay strategico in tempo reale. La nuova meccanica Front Line è la pietra miliare scontri dinamici e vivaci, in cui il tira e molla di ciascuna battaglia ha influenza sui confini del territorio. Il saper controllare guerre d’attrito e sfondare linee indifese per avanzare nelle mappe sotto controllo vi permetterà di conquistare nuovi territori.

La funzione di Direct Vision è stata ulteriormente migliorata e vi permetterà di concentrarvi sulla singola unità desiderata in qualsiasi momento, per migliorare, cambiare o riparare velocemente il suo equipaggiamento. Potrete far salire di livello il teatro della guerra con armature potenti e artiglieria capace di distruggere interi edifici, scegliendo da un arsenale che include 45 battaglioni e più di 300 veicoli, i cui design sono stati tutti votati alla fedeltà storica. Saranno presenti ben due campagne della storia, giocabili sia in giocatore singolo sia con un party fino a 5 amici online e in co-op, ambientate sul fronte orientale ed occidentale. Prendete il controllo delle coraggiose Forze Alleate che si fanno strada in una Francia devastata, o dei sovietici che difendono le proprie terre dalla minaccia dell’esercito del Terzo Reich.

Oltre alle Campagne potrete esplorare la profondità della modalità multiplayer online e giocare nei panni degli Alleati, dei Sovietici o dei Tedeschi. Scontratevi con gli altri giocatori in scontri e mappe molto varie e diversificate, ciascuna ricreata con lo specifico obiettivo di essere quanto più fedeli alla storia possibili, rendendo ciascuna arena autentica e reale rispetto al periodo storico. Nikolay Barishnikov, CEO di 1C Entertainment, ha dichiarato sul gioco:

Men of War 2 getta enfasi sulla capacità di prendere decisioni tattiche, sulle campagne coinvolgenti e, ancor più importante, l’accuratezza storica. Vogliamo dare ai giocatori l’esperienza più autentica e divertente possibile. Con i nostri ambienti distruttibili, la pletora di unità fra cui scegliere e il completo supporto alle mod, gli aspiranti comandati possono rivivere la Seconda Guerra Mondiale a modo loro.

