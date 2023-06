Master Detective Archives: Rain Code, il titolo è in uscita su Nintendo Switch

Dopo il grande successo ottenuto dalla serie Danganronpa, Spike Chunsoft torna su Nintendo Switch con Master Detective Archives: Rain Code, presto in uscita. Scopriamo i dettagli

Master Detective Archives: Rain Code è pronto a fare il suo debutto su Nintendo Switch, in uscita questo 30 giugno. Arriva il videogioco d’azione investigativo dalle tinte lucid noir realizzato dai creatori di Danganronpa che offre ai giocatori la possibilità di vivere un’avventura sul filo del rasoio, immersa in un mondo pieno di misteri, enigmi e intrighi. Tante le sorprese in arrivo, a partire da un cast eccentrico e liberamente ispirato al successo del suo predecessore, fino ad arrivare a una modalità di investigazione tridimensionale e libera alla quale si sovrappongono puzzle e paradossi che contribuiscono ad arricchire ulteriormente un’esperienza di gioco imperdibile per tutti gli amanti del genere.

È giunto il momento di mettere alla prova le proprie abilità investigative affrontando le sfide all’interno del Labirinto dei Misteri e rivelando la verità che si cela dietro Kanai Ward, città bagnata da una pioggia perenne che fa da sfondo a una battaglia silenziosa tra Master Detective e multinazionali.

Master Detective Archives: Rain Code, venerdì l’uscita su Nintendo Switch

Inserito in un’atmosfera cupa e affascinante, Master Detective Archives: Rain Code offre un’esperienza coinvolgente e un gameplay alternativo che terrà i giocatori incollati allo schermo durante le sessioni di gioco estive, anche fuori casa. Grazie al supporto della famiglia di console Nintendo Switch, infatti, i giocatori potranno godere appieno dell’esperienza di gioco portatile, prendendo parte alle indagini con il giovane Yuma e la potente Shinigami ovunque e in qualsiasi momento. Non a caso, già in passato, tra le tante serie di videogiochi che si sono distinte nell’ambito della portabilità, Danganronpaè riuscito a trovare la sua dimensione, diventando prima un esempio di grande adattabilità e facendosi successivamente portavoce della crescita sempre più evidente della diffusione della cultura dell’intrattenimento orientale.

Lo stile ormai inconfondibile, basato sulla commistione di elementi teen stravaganti e temi più cupi e orrorifici, che ha garantito a questa serie il suo successo, ha spinto la casa di sviluppo giapponese Spike Chunsoft a tornare a far parlare di sé inserendo la sua formula vincente in una cornice al neon ricca di colpi di scena. Master Detective Archives: Rain Code potrà essere giocato a partire dal 30 giugno in esclusiva su Nintendo Switch. Oltre alla versione standard, un’edizione digitale Deluxe e un’edizione limitata “Mysteriful” da collezione sono già disponibili su My Nintendo Store per il pre-ordine con tanti contenuti esclusivi. Il viaggio alla scoperta della verità in compagnia dei migliori Master Detective di tutto il mondo sta finalmente per avere inizio!

