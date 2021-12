Mass Effect: Legendary Edition e Xbox Game Pass sempre più vicini?

Continuano ad intensificarsi i rumor secondo i quali Mass Effect: Legendary Edition dovrebbe essere disponibile molto presto su Xbox Game Pass

Non ci sono dubbi che il lancio di Mass Effect: Legendary Edition abbia rappresentato una vera vittoria per tutti i fan della saga RPG firmata Bioware, vista l’accoglienza estremamente positiva che è stata tributata alla raccolta, sia in fatto di recensioni che di vendite, a partire dal debutto ufficiale. Ed il numero di utenti in grado di apprezzare l’epopea della Normandy sembra destinato ad aumentare a breve, dato che EA pare avere l’intenzione di distribuire la collection tramite Xbox Game Pass, come confermano numerosi rumor che stanno comparendo in rete, secondo i quali il lancio in questione sarebbe oramai imminente.

Mass Effect: Legendary Edition pronta a debuttare su Xbox Game Pass?

Tra le notizie più recenti, in tal senso, ci giunge quella riportata da @ALumia_Italia su Twitter, secondo la quale il nome del titolo, accompagnato dalla dicitura Rosebud, sarebbe comparso all’interno di Xbox Game Store. Per tutti coloro che non lo sapessero, Rosebud è il nome in codice con cui sono state identificate altre produzioni EA poi sbarcate all’interno di Xbox Game Pass Ultimate, tramite EA Play.

Di solito i titoli EA tendono ad arrivare all’interno del servizio Microsoft alcuni mesi dopo al lancio, pertanto non è davvero da escludere il verificarsi di quanto appena ipotizzato, ma ovviamente, trattandosi al momento di semplici rumor, vi invitiamo a prendere la notizia con tutte le precauzioni del caso.

