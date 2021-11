Mass Effect: Legendary Edition spunta su Xbox Game Pass?

Alcuni indizi comparsi in rete lasciano supporre l’arrivo all’interno di Xbox Game Pass di Mass Effect: Legendary Edition

Grazie a Mass Effect: Legendary Edition, BioWare è riuscita a portare sugli hardware moderni, nel corso di questo 2021 oramai in chiusura, l’apprezzatissima serie RPG sci-fi, il tutto con grafica e gameplay migliorati. Ed il successo, ancora una volta, oltre che di critica si è rivelato davvero solido anche per quanto concerne le vendite, viste le buonissime performance commerciali della raccolta. Secondo alcuni indizi, però, sembra proprio che il bacino di utenza di Mass Effect: Legendary Edition sia destinato ad ampliarsi, dato che pare prossimo l’arrivo dei tre giochi all’interno di Xbox Game Pass.

Mass Effect: Legendary Edition arriva su Xbox Game Pass?

A dare adito alle speculazioni, ci ha pensato il sito polacco XGP, che ha nota come il trittico di remaster targati BioWare sia comparso, in seguito ad un update, all’interno dell’elenco dei titoli presenti nel servizio in abbonamento Microsoft. A gettare qualche dubbio sull’eventualità, però, concorre il fatto che tale menzione sia stata già rimossa, pertanto le certezze non possono essere ancora considerate tali in mancanza di una comunicazione ufficiale da parte della stessa Microsoft.

A lasciare qualche spiraglio attorno al possibile approdo di Mass Effect: Legendary Edition all’interno di dell’abbonamento Microsoft, abbiamo la presenza di EA Play nel servizio del colosso di Redmond, elemento che fornisce un ulteriore possibilità di inclusione: è noto, difatti, come EA tenda a rendere disponibili gran parte dei suoi giochi (se non tutti) proprio nella libreria del suo servizio. Un esempio lampante ci viene da It Takes Two, da poco disponibile per tutti gli abbonati.

Vi ricordiamo che Mass Effect: Legendary Edition è attualmente per PC e console PlayStation e Xbox, con BioWare che è impegnata anche nella realizzazione del prossimo capitolo della serie che, stando alle ultime informazioni, dovrebbe portare il brand ad abbracciare l’Unreal Engine 5. Noi di tuttoteK, ovvviamente, non mancheremo di tenervi informati al riguardo.

Se nell’attesa volete recuperare giochi a prezzo scontato, il nostro consiglio è sempre quello di dare uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming.