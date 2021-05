Mass Effect: Legendary Edition, rivelato il peso

Non è un caso se giochi come Mass Effect: Legendary Edition sono di un certo peso… letteralmente, avvicinandosi alle tre cifre di gigabyte

Ai vostri viaggi nello spazio servirà altro spazio, visto il peso in gigabyte che è emerso per Mass Effect: Legendary Edition. La remaster esce nel giro di una settimana, ma non si tratta di nulla di vagamente ordinario. Al contrario, gli upgrade per il secondo e per il terzo episodio si dimostrano già impressionanti da ora, ma è la nuova mano di vernice applicata al primo capitolo a lasciare davvero a bocca aperta. Si tratta di una remaster particolarmente ambiziosa, dalle sezioni Mako agli scontri con i boss, passando per una miriade di migliorie. Siamo quasi ai livelli di un remake, ma questo per molti dei vostri supporti di memoria potrebbe voler dire guai.

Mass Effect: Legendary Edition, il peso di chi si prende spazio

Ora che Mass Effect: Legendary Edition è disponibile per il pre-load su Xbox One ed Xbox Series X (ed S), è saltato fuori il peso di questo ritorno alle origine. Come ha notato @SnoopyG7 su Twitter, si tratta di un download non da poco. Stiamo parlando di niente meno che 84,3 GB di spazio a cui dovrete effettivamente dire addio. Non che le dimensioni ci sorprendano, ma si tratta comunque di una cifra ragguardevole. Se poi vogliamo arrivare a toccare le tre cifre, sarete felici di ricordare che la patch del day one vi richiederà 11,8 GB liberi, per un totale di 96,1 GB.

Il gioco arriverà su PS4, Xbox One e PC il 14 maggio, e sarà giocabile tramite retrocompatibilità su PS5 ed Xbox Series X ed S. In quest’ultimo caso, il gioco godrà anche di un boost aggiuntivo per raggiungere sia una risoluzione 4K che i 60 frame al secondo.

