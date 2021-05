Mass Effect Legendary Edition: ecco quando potrebbe essere annunciato il multiplayer

La Mass Effect Legendary Edition ha fatto la gioia dei fan della saga e novità riguardanti il multiplayer potrebbero arrivare a breve

L’abbiamo attesa per mesi, dopo fughe di notizie e rumor a non finire e finalmente, da poco più di una settimana è finalmente tra noi? Di cosa parliamo? della Mass Effect: Legendary Edition, ovvio! La raccolta ci ha fatto riscoprire il passato glorioso della storica saga RPG e di BioWare.

Mass Effect: Legendary Edition è all’altezza del suo nome in quasi tutti i modi possibili. Non solo la raccolta fornisce l’esperienza migliore e più godibile della trilogia originale, ma riunisce anche tutti e tre i giochi e quasi tutte le loro espansioni post-lancio e DLC in un unico pacchetto. C’è da dirlo però: al di la di qualsiasi giustificata lode per la Mass Effect: Legendary Edition, alcune componenti dei titoli originali sembrerebbero essere state in qualche modo tralasciate, ovviamente, la più “notevole” tra queste è la modalità multiplayer cooperativa di Mass Effect 3, anche se è possibile che venga aggiunta presto e che un annuncio per lo stesso sia imminente, quando? Ve ne parliamo nelle prossime righe di quest’articolo.

Mass Effect Legendary Edition: il multiplayer sarà annunciato all’EA Play Live?

Il noto insider @Shpeshal_Ed di Xbox Era ha affermato di recente su Twitter che, in base a ciò che ha sentito, EA potrebbe annunciare il multiplayer di Mass Effect Legendary Edition al prossimo attesissimo EA Play Live, che è stato confermato per luglio. Ovviamente, questa indiscrezione fa seguito ai commenti del direttore del progetto della Legendary Edition, Mac Walters, che ha suggerito che BioWare potrebbe prendere in considerazione l’aggiunta del multiplayer di ME3 alla raccolta rimasterizzata dopo il lancio in base all’accoglienza dei fan.

Just received word that there's a pretty good chance the multiplayer for Mass Effect 3 in the Legendary Edition will be revealed/announced at EA Play — Nick (@Shpeshal_Nick) May 21, 2021

Se ciò accade, è probabile che molti fan saranno contenti, dato che la modalità multiplayer è popolare e amata da un gran numero di amanti della serie. Con il sistema di Prontezza Galattica che è stato riorganizzato per la Legendary Edition, anche il multiplayer sarà probabilmente un’esperienza completamente indipendente. Naturalmente, questa è ancora un’informazione non verificata in questo momento, quindi prendetela con le solite pinze rinforzate. Vi ricordiamo che Mass Effect: Legendary Edition è disponibile su PS4, Xbox One e PC.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito al titolo di Electronic Arts. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.