Mass Effect Legendary Edition è disponibile: il ritorno di Shepard!

Il ritorno della serie di Mass Effect è realtà, la Legendary Edition è finalmente disponibile ed ora non rimane che scoprire se Bioware ha confezionato davvero un prodotto di qualità o una semplice remastered

Il mercato dei remake e delle remastered è sempre più ricco ed apprezzato man mano che proseguiamo con gli anni. Sarà il fattore nostalgia, ma il rivivere avventure di una certa età con un comparto tecnico più moderno o con modifiche importanti, che le rendono “nuove” sotto molti punti di vista ha un fascino davvero incredibile. Basti pensare che il recente Nier Replicant ver 1.22 ha venduto molto più che il titolo originale, o il successo di titoli come Spyro: Reignited Trilogy e Medievil PS4, per capire che pur rimanendo semplici mosse commerciali, queste riedizioni funzionano molto bene. E in questo caso, a ritornare è una serie profondamente amata già ai tempi dell’uscita.

Bioware ha rilasciato oggi, 14 maggio, la Mass Effect Legendary Edition, l’edizione rimasterizzata dell’intera saga di Mass Effect. Oltre ai titoli base, sono disponibili anche tutti i DLC rilasciati nel corso degli anni, insieme alle ovvie migliorie tecniche tipiche delle versioni rimasterizzate. 4K, HDR e modelli completamente rifatti, con qualche polemica a seguito, sono solo poche degli avanzamenti tecnici fatti da Bioware per rispolverare le avventure di Shepard e della Normandy.

Shepard è tornato: Mass Effect Legendary Edition è ora disponibile!

Il titolo è ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, mentre le console di nuova generazione non hanno versioni apposite della Mass Effect Legendary Edition. I fortunati possessori di PlayStation 5 ed Xbox Series X | S potranno però sperimentarlo, ovviamente, in retrocompatibilità, con prestazioni migliori e tempi di caricamento decisamente più rapidi. Se invece siete giocatori PC, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato per i requisiti minimi e raccomandati di sistema, cliccate qui!

Il ritorno di Shepard è quindi realtà e la Mass Effect Legendary Edition è disponibile per l’acquisto. Che cosa ne pensate della saga di Bioware? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!