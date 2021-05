Mass Effect Legendary Edition: svelata la day one patch

Sembra che Mass Effect Legendary Edition avrà una corposa patch al day one che sistemerà alcuni problemi relativi alle performance e ai dettagli visivi

Mass Effect Legendary Edition è la remastered dei primi 3 iconici Mass Effect. Presentato il 7 novembre 2020 al “N7 Day”, giornata che celebra il franchise, il titolo ha come obiettivo non solo quello di dare l’opportunità ai nuovi giocatori di scoprire la saga di Mass Effect, ma anche di accontentare i fan di vecchia data. Oggi è arrivata la notizia che Mass Effect Legendary Edition avrà all’uscita un’imponente day one patch.

Mass Effect Legendary Edition è entrato in fase gold all’incirca il mese scorso. Come accade solitamente nella produzione dei videogiochi però, questo non significa che lo sviluppo sia definitivamente concluso. Appena prima di rilasciare i giochi infatti, le case di sviluppo pianificano di norma degli update che vengono rilasciati il giorno stesso del lancio. Questo per sistemare alcuni problemi minori, relativi, di solito, alle performance e alla miglior resa visiva dei titoli. Così, anche BioWare sta lavorando da qualche settimana sul polishing dell’imminente remastered. Mass Effect Legendary Edition riceverà dunque una patch al day one.

Quest’ultima, come scoperto da Twisted Voxel, sembra che sia di grandi dimensioni. La patch infatti peserà 11.8 GB. Come detto la patch andrà a migliorare il gioco dal lato visivo e dal lato delle performance. Sfortunatamente, la patch notes ufficiale non riporta molti dettagli oltre a questi. Pare che, tramite la patch day one verranno migliorate la stabilità generale, l’illuminazione e l’ambient occlusion. Staremo a vedere se EA ci informerà del contenuto preciso della patch quando quest’ultima arriverà, oppure no. Ricordiamo che il gioco uscirà il giorno 14 maggio per PS4, Xbox One e PC.

