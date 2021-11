Mass Effect 5: rilasciata possibile immagine teaser trailer del nuovo gioco

Una nuova immagine teaser trailer di Mass Effect 5 si aggiunge alle insistenti voci che figurano un nuovo gioco sequel della trilogia

Annualmente, BioWare festeggia quello che viene chiamato N7 Day, in riferimento all’iconico grado di combattimento del comandante Shepard, uno dei primi umani ad aver assunto il prestigioso titolo di Spettro. Questa giornata è spesso l’occasione più propizia per aggiornare i fan sullo stato della storica serie, il rilascio di merchandise e futuri progetti che potrebbero essere in via di lavorazione. Inoltre, è anche il momento migliore per dare un piccolo assaggio inerente a qualche novità, ad esempio attraverso un altro teaser trailer o immagine di Mass Effect 5, ritenuto in realtà un potenziale sequel della trilogia di Mass Effect.

Mass Effect 5: mostrato un altro trailer del nuovo gioco

Una volta conclusa la trilogia di Shepard in modo non poco controverso, BioWare ed Electronic Arts si erano lanciati nella produzione di un titolo totalmente nuovo per la serie, con nuovi personaggi ed ambientazioni, che si discostasse dalla rovina portata dai Razziatori. Fu così che nel 2017 fu rilasciato Mass Effect Andromeda, quarto capitolo che per varie ragioni finì con il non essere particolarmente apprezzato dai fan, neanche dopo aver risolto alcuni dei numerosi e gravi problemi tecnici e grafici.

Nonostante ciò, durante i The Game Awards 2020 BioWare ha poi mostrato un primissimo teaser trailer di Mass Effect 5, dando l’impressione di trattarsi proprio di un nuovo gioco seguito dei primi tre capitoli della saga, indicando velatamente anche la presenza della Asari Liara T’Soni ed i Razziatori. Tuttavia, venne dichiarato che lo sviluppo non sarebbe iniziato prima del 2023.

We have another #N7Day surprise for you from the team working on the next Mass Effect. 👀 Thank you all for being the best fans in the world! pic.twitter.com/kUwASGJhcx — Mass Effect (@masseffect) November 7, 2021

Nella nuova immagine diffusa in queste ore, sono visibili ulteriori dettagli che potrebbero suggerire davvero un continuo diretto da Mass Effect 3: il cratere e la forma circolare all’interno ricordano molto una forma attribuibile ai Geth, la “razza-network” aliena dalle menti artificiali creata dai Quarian. In aggiunta, sono osservabili quattro individui mentre lasciano la nave denominata “SFX”, che assume un aspetto diverso dalla Normandy; tra i personaggi, sono inoltre distinguibili in modo più o meno chiaro la presenza di un Krogan e un Salarian o Turian.

In aggiunta, il sottotitolo combinato al nome della serie afferma come “Mass Effect continuerà”. Infine, BioWare ha anche rilasciato diversi dati ed informazioni riguardanti le scelte di Mass Effect Legendary Edition, le vendite effettuate ed il merchandise acquistabile dai fan.

