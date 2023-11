Marvel’s Wolverine: fissata la data d’uscita?

Marvel’s Wolverine si avvicina e, secondo un leak, la data d’uscita sarebbe fissata per il 2025. Vediamo insieme i dettagli

Solo nel mese scorso, su PlayStation 5, è arrivata la nuova esclusiva: Spider-Man 2. Dopo un successo clamoroso ottenuto da questo titolo, è arrivato il momento di volgere lo sguardo al prossimo videogioco in sviluppo da Insomniac Games. Infatti, nei giorni scorsi secondo il leaker Daniel Richtman, la data d’uscita di Marvel’s Wolverine è stata fissata per il 2025. Sebbene, precedentemente il giornalista Jeff Grubb abbia dichiarato che la software house, insieme a PlayStation, puntavano a una finestra di lancio per l’autunno 2024, ma sembrava già che il videogioco avrebbe subito un leggero posticipo. In effetti, la mancanza di trailer (se non il piccolo teaser mostrato due anni fa) e di notizie ufficiali, fanno ben credere che la data d’uscita sarà non prima del 2025.

Marvel’s Wolverine: l’uscita nel 2025 e i dettagli del gioco

Insomniac Games non ha il tempo di stappare le bottiglie di champagne per festeggiare il successo di Spider-Man 2 che i videogiocatori, già, vogliono avere notizie ufficiali per il loro prossimo titolo. Purtroppo, attualmente, tutto tace; se non fosse per il recente leak che vede la data d’uscita di Marvel’s Wolverine fissata per il 2025. Inoltre, secondo lo stesso leaker il gioco avrà un tono molto più cupo e violento rispetto ai precedenti titoli sviluppati dalla software house – notizia che già è stata confermata dal game director Brian Horton poco dopo l’annuncio ufficiale avvenuto nel 2021. Il gioco sarà ambientato a Madripoor, una città inventata del Sud-Est asiatico descritta nell’universo Marvel come il paradiso per i pirati e i criminali. Non ci resta che attendere per ulteriori notizie ufficiali.

