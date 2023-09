Marvel’s Spider-Man 2: il gioco è ufficialmente in fase gold

La nuova esclusiva PlayStation, Marvel’s Spider-Man 2 è ufficialmente in fase gold. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Insomniac Games ha annunciato che Marvel’s Spider-Man 2 è entrato ufficialmente in fase gold, a circa un mese dall’uscita. Anche se probabilmente ci sarà una patch al day-one, il titolo open-world del supereroe è in dirittura d’arrivo. Un nuovo video vede il cast del gioco festeggiare la notizia. Nadji Jeter, che interpreta Miles Morales, assicura ai fan che “non è bronzo, non è argento”, ma è gold prima di gridarlo al mondo. Yuri Lowenthal, che dà la voce a Peter Parker, dice che è più vicino a entrare “nei vostri volti, cervelli e corpi”, mentre la doppiatrice di Mary Jane Watson, Laura Bailey, è entusiasta dell’uscita. Il tutto si conclude con Tony Todd, la voce di Venom, che proclama lo stato d’oro del gioco. Ecco il tweet con cui è stato annunciato tutto:

WE ARE GOLD! We're thrilled to share the news ahead of #SpiderMan2PS5's launch on October 20, 2023 with a few words from the game's cast! #BeGreaterTogether pic.twitter.com/ChitBfTREM — Insomniac Games (@insomniacgames) September 20, 2023

Marvel’s Spider-Man 2: fase gold e uscita in arrivo

Marvel’s Spider-Man 2 verrà lanciato il 20 ottobre, in esclusiva per PS5. La New York di questo capitolo sarà più grande rispetto alle precedenti. Ci saranno nuove aree come Queens e Brooklyn, nuove attività, nuovi cattivi e nuovi poteri durante i quali i giocatori potranno vestire i panni dell’uomo ragno e portare giustizia in una città in cui il crimine non dorme mai. Voi siete in hype per questo titolo? Avete giocato i precedenti videogames dedicati a Spidey? E ancora, siete team Miles o team Peter? Fateci sapere che cosa ne pensate e rispondete a tutte queste domande sfruttando la sezione dedicata ai vostri commenti.

