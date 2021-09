Marvel’s Spider-Man 2 vuole essere “L’impero colpisce ancora” della saga

Secondo quanto affermato dai suoi realizzatori, Marvel’s Spider-Man 2 sarà caratterizzato da un tono più cupo rispetto al suo predecessore

Marvel’s Spider-Man 2, il nuovo videogioco di Insomniac Games dedicato allo spara ragnatele, si propone di apportare molte novità all’interno del suo franchise. Una di queste novità potrebbe riguardare il tono generale dell’opera che, rispetto a quello del suo predecessore, potrebbe risultare più cupo. A suggerire questo cambio di rotta è stato uno dei dirigenti di Marvel, che è stato di recente ospite del noto podcast This Week in Marvel.

Marvel’s Spider-Man 2: le dichiarazioni riguardanti il tono dell’opera

A rivelare queste informazioni riguardanti Marvel’s Spider-Man 2 è stato Bill Rosemann, il vice direttore del reparto creativo di Marvel. In particolare, Rosemann ha dichiarato:

Se il primo videogioco di Spider-Man era “Una nuova speranza!, possiamo considerare Spider-Man 2 come il nostro “L’impero colpisce ancora”. Sarà un po’ più cupo.

molto probabile che, a contribuire al generale incupimento del tono ci sia anche l’introduzione di Venom, che con questo titolo fa il suo esordio nella saga videoludica di Insomniac. Per l’occasione, a doppiare il villain è stato chiamato il noto attore americano Tony Todd (che in Italia è conosciuto soprattutto per avere interpretato l’omonimo serial killer nella versione del 1992 di Candyman).

Lo stesso Tony Todd, durante una intervista, ha parlato delle impressionanti dimensioni di questo progetto. Proprio a causa di queste ambiziose dimensioni, il progetto è destinato a venire alla luce non prima del 2023. L’annuncio della produzione di questo titolo è avvenuta durante l’edizione di quest’anno del PlayStation Showcase. Il trailer mostrato in quella occasione, secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori, è stato girato in tempo reale.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sui migliori videogiochi in uscita. Se invece siete interessati ad acquistare un titolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.