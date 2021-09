Marvel’s Midnight Suns: presentato il primo gameplay del nuovo titolo

Dopo un trailer iniziale Marvel’s Midnight Suns si presenta con il primo gameplay che mostra la sua componente strategica basata sulle carte

Dopo averlo annunciato alla Opening Night Live della Gamescom 2021, 2K ha presentato il primo trailer di gameplay dedicato a Marvel’s Midnight Suns, nuovo titolo strategico con protagonisti i personaggi della casa delle idee. Il titolo verrà realizzato da Firaxis Games, famosi sviluppatori di Civilization e degli ultimi titoli dedicati a XCOM. L’impronta strategica delle battaglie è rimasta intatta anche in questo nuovo titolo, che però presenterà un inedito sistema di combattimento basato su delle carte.

Marvel’s Midnight Suns, il primo gameplay ci mostra un sistema basato sulle carte

Il nuovo trailer di Marvel’s Midnight Suns ci ha mostrato diversi aspetti del gameplay del gioco. Le abilità da utilizzare in battaglia saranno gestite interamente da un mazzo di carte unico per ogni personaggio. A ogni turno verranno pescate alcune carte, fino a un massimo di sei per mano, da utilizzare nel proprio turno per effettuare i tipici attacchi degli eroi Marvel o usare abilità di supporto. In combattimento si potranno usare fino a tre eroi alla volta e si potrà anche usare l’ambiente per fare ulteriori danni ai nemici. Il gioco però non sarà basato solo sul combattimento. Tra una missione e l’altra ci si potrà rifugiare nell’Abbazia, l’hub del gioco che ci permetterà di conversare con i nostri compagni e potenziare le abilità e l’equipaggiamento.

All’interno di Marvel’s Midnight Suns ci saranno 13 supereroi confermati al momento dagli sviluppatori. Tra questi ci saranno alcuni volti noti degli Avengers, come ad esempio Iron Man, Captain America, Dr. Strange e Captain Marvel, fino a Wolverine degli X-Men e altri volti nuovi come Blade e Ghost Rider. La protagonista che verrà gestita dal giocatore sarà un personaggio inedito chiamato La Cacciatrice, che potrà essere personalizzata (o personalizzato in caso di scelta maschile) sia nell’aspetto che nelle abilità. Si potranno scegliere infatti fino a 40 abilità diverse divise tra poteri della Luce e dell’Oscurità con cui rendere unico il nostro personaggio. Marvel’s Midnight Suns uscirà a marzo 2022 su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S/X, PC e Nintendo Switch.

Continuate a seguire tuttoteK per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità del mondo videoludico. Nel mentre, se siete in cerca di titoli a prezzo scontato, vi invitiamo a visitare le pagine di Instant Gaming, dove potrete trovare tantissime offerte dedicate al mondo dei videogiochi.