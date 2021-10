Marvel’s Guardians of the Galaxy: su PC non occuperà 150GB di memoria

Smentendo i requisiti di gioco diffusi qualche giorno fa, Eidos Montréal assicura che su PC Marvel’s Guardians of the Galaxy non occuperà 150GB di memoria

Avvicinandoci all’uscita, cominciano a emergere nuovi dettagli tecnici sul nuovo titolo sviluppato da Eidos Montréal sul gruppo Marvel più disfunzionale di sempre. Secondo quanto era stato diffuso diversi giorni fa, tra i requisiti PC di Marvel’s Guardians of the Galaxy figurava l’occupazione di 150GB di memoria. Oggi, la casa di sviluppo ci aggiorna con nuovi dettagli e smentisce questo ultimo dato. Non è strano che numerose persone si siano lamentate dell’enorme spazio che il gioco avrebbe dovuto occupare.

Marvel’s Guardians of the Galaxy occuperà su PC non più di 80GB di memoria

Tramite un tweet, Eidos Montréal ha confermato che il gioco su uno dei team Marvel più amati è nelle ultime fasi di sviluppo. Fissata l’uscita per il 26 ottobre, il team assicura che il gioco è nelle ultime fasi di ottimizzazione. Inoltre, rettifica che Marvel’s Guardians of the Galaxy occuperà al lancio al massimo 80GB di memoria su PC. Praticamente la metà di quanto annunciato gli scorsi giorni nei requisiti PC. Certo, 80GB è comunque un peso importante per tutti gli hard disk, tuttavia se comparato con i 150GB precedenti, sono sicuramente più facili da digerire per i giocatori.

Guardians of the Galaxy è il nuovo titolo multipiattaforma dedicato ai Guardiani della Galassia, super gruppo Marvel che opera nello spazio. Il gioco sarà un action gdr dove controlleremo il personaggio di Star Lord. In combattimento, avremo la possibilità di usare diverse abilità e mosse speciali in combinazione con i nostri amici alleati. Restate in attesa per ulteriori dettagli. Ricordiamo che il titolo è previsto per questo 26 ottobre per tutte le console, old gen e next gen e PC.

