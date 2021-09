Marvel’s Guardians of the Galaxy: arrivano novità sul gameplay

Marvel’s Guardians of the Galaxy è in sviluppo da diverso tempo, e continua a mettere in risalto le proprie qualità attraverso video gameplay

Dopo Tomb Raider, un anno fa Eidos Montréal e Crystal Dynamics hanno rilasciato il gioco che narrava le vicende degli Avengers, ottenendo riscontri più o meno soddisfacenti. Proseguendo la partnership con la Marvel, è stato prodotto un titolo basato sulla saga dei Guardiani della Galassia. Dal primo gameplay di Marvel’s Guardians of the Galaxy, mostrato nell’E3 2021, e di recente nel nuovo trailer dello showcase PlayStation, è stato possibile vedere come la casa di sviluppo appartenente a Square Enix abbia fatto progressi ragguardevoli.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Peter al comando del gameplay

Con il gioco a ormai quasi un mese dall’uscita, sono stati diffusi in rete numerosi video da parte di coloro che hanno avuto modo di provare un’anteprima della storia dei personaggi e della trama del gioco. Chiaramente, nessuno di questi video scende troppo nei dettagli riguardo alle altre meccaniche che rimangono ancora celate dal team di sviluppo; tuttavia, già dal video gameplay di Gameinformer su Marvel’s Guardians of the Galaxy abbiamo avuto modo di osservare una serie di interessanti funzionalità, tra cui il combattimento che caratterizza il gioco.

Il personaggio di riferimento è Peter Quill, unico umano e capitano della squadra dei Guardiani, che nei dialoghi potrà dare risposte diverse in base alla scelta selezionata dell’utente. Anche il combattimento si focalizza sulle decisioni prese dal giocatore: si dovrà indicare ad uno degli eroi quando e quale azione compiere durante il combattimento, rendendo il gameplay più dinamico ed evitando però di portare via il controllo che ha il giocatore su Peter. I personaggi possiedono dei tratti unici che danno vantaggio in battaglia: Groot immobilizza, Rocket fa piovere attacchi ad area, Gamora sfutta la precisione e Drax la diplomazia del “pugno sul grugno”.

Il gioco uscirà il 26 ottobre su tutte le piattaforme. Chissà se per allora verrà svelata qualche altra particolarità del gameplay di Marvel's Guardians of the Galaxy, magari inerente al volo della nave Milano.