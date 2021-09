Marvel’s Guardian of the Galaxy è ufficialmente in fase gold

Eidos Montreal ha comunicato ufficialmente di aver terminato i lavori su Marvel’S Guardian of the Galaxy, che è adesso entrato in fase gold

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo assistito ai rinvii più disparati quando parliamo di produzioni videoludiche, come dimostra anche il recentissimo caso che ha visto come protagonista Dying Light 2, al punto che oramai sembra una consuetudine non rispettare le scadenze inizialmente comunicate. Naturalmente (e fortunatamente) esistono anche alcune piacevoli eccezioni alla regola, come conferma Marvel’s Guardian of the Galaxy, che sembra proprio in procinto di uscire secondo le tempistiche stabilite: Eidos Montreal, lo studio responsabile dello sviluppo, ha difatti comunicato ufficialmente come il titolo sia entrato in fase gold, segno di come i lavori in merito alla produzione siano ufficialmente conclusi.

La notizia relativa alla fine del processo produttivo del titolo, ci giunge direttamente dall’account Twitter ufficiale del gioco, il tutto per mezzo di un post pubblicato dagli sviluppatori. I lavori principali, pertanto, sono giunti definitivamente al termine, ed il tempo che ci separa dal lancio effettivo sarà speso unicamente per ripulire e raffinare il codice del gioco, così da pubblicare magari una patch in occasione del day one, come è oramai prassi comune.

We're thrilled to announce that #GOTGgame has gone gold! October 26 here we come 🤘 #YouGotThis pic.twitter.com/opujnRDLNT — Marvel's Guardians of the Galaxy (@GOTGTheGame) September 14, 2021

Manca oramai poco più di un mese al debutto di Marvel’s Guardians of the Galaxy, che vi ricordiamo essere previsto per il prossimo 26 di Ottobre, nei formati PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC, a cui si aggiungerà una esclusiva versione cloud based realizzata per Nintendo Switch. A differenza di Marvel’s Avengers, l’altra produzione di stampo supereroistico di casa Eidos, il gioco in questione sarà un’avventura action in terza persona completamente single player, pertanto non presenterà assolutamente componenti online e cooperative.

