Marvel’s Guardian of Galaxy: mostrati 30 minuti di gameplay in 4K

Ormai non manca molto all’uscita di Marvel’s Guardian of Galaxy ed Eidos Montreal non si trattiene a mostrare il loro titolo con nuovi video gameplay in 4k di una certa durata. Infatti, grazie a GameSpot possiamo vedere i primi 30 minuti del titolo in esecuzione su Xbox Series X, in una risoluzione che risalta l’ottima ambientazione del gioco.

Marvel’s Guardian of Galaxy: il nuovo gameplay in 4k ci mostra l’opening!

Il video gameplay in 4k di Marvel’s Guardian of Galaxy ci delizia con un giovane Peter Quill mentre rivive in un sogno la sua spensierata adolescenza, passando poi ai Guardiani che vagano nella zona di quarantena, passando oltre il campo di forza dei Nova Corps. Il video non finisce qui, dopo la prima parte focalizzata sulla storia del gioco, nella seconda metà si passa all’azione, con varie sequenze sull’esplorazione del pianeta e su combattimenti degni di nota. Se siete amanti dei dialoghi a scelte multiple, Marvel’s Guardian of Galaxy non vi deluderà sotto questo aspetto, riuscendo ad intrattenere i giocatori grazie alla comicità e situazioni assurde create dai personaggi.

Ricordiamo che Marvel’s Guardians of the Galaxy uscirà il 26 ottobre per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch. Visti gli ultimi rumor per la versione PC del gioco, finalmente ora è possibile sapere quanto peserà il gioco ma bisognerà prestare attenzione, viste le dimensioni del titolo non da poco bisogna stare attenti alla memoria disponibile sul proprio Hard-disk. Se volete saperne di più vi consigliamo di recuperare il trailer di lancio, giusto per avere un’idea più chiara di cosa aspettarvi da questo titolo.

