Marvel’s Avengers: weekend gratuito su PlayStation, PC e Stadia

Square Enix per festeggiare la stagione estiva offre a tutti i giocatori l’accesso gratuito a a Marvel’s Avengers per la durata di un weekend. Vediamo i dettagli

Notizia delle ultime ore, Square Enix ha deciso di regalare l’accesso gratuito a Marvel’s Avengers per il prossimo weekend. I giocatori di tutte le piattaforme potranno dunque provare il titolo con le sue modalità in singolo oppure in multiplayer. Il titolo è in costante aggiornamento. Nel corso del tempo verranno aggiunte nuove storie incentrate su nuovi eroi, cattivi, tipi di missioni e oggetti. Il tutto senza costi extra per i giocatori che hanno acquistato il gioco base.

Accesso gratuito per un weekend a Marvel’s Avengers

A partire dalla giorno 29 luglio sino al 1 di agosto, Marvel’s Avengers sarà giocabile in modo gratuito per tutta la durata del weekend. L’iniziativa è confermata per tutte le piattaforme Sony, Steam e Stadia. Square Enix ha deciso di dare vita a questa iniziativa promozionale non solo per festeggiare la stagione estiva, ma anche per incentivare l’utilizzo dell’opzione che permette ai giocatori di di formare squadre online con più di una copia dello stesso supereroe nelle missioni multigiocatore. Facilitando e velocizzando il processo di matchmaking. Opzione che ha debuttato con l’evento Anomalia tachionica dello scorso aprile.

Square Enix precisa che questa opportunità di accesso gratuito sarà disponibile anche per gli utenti Xbox più avanti nei prossimi mesi. Chiunque decida di approfittare di questa occasione, deve solo scaricare il titolo nei rispettivi store online. Una volta scaduto il periodo di prova gratuito, i giocatori che acquisteranno il gioco potranno mantenere tutti i progressi e gli acquisti sulla stessa piattaforma utilizzata. Il prossimo update, ricordiamo, è l’espansione Guerra per il Wakanda, in arrivo ad agosto. In Guerra per il Wakanda si potranno vestire i panni di Black Panther e affrontare Klaw insieme agli altri Avengers.

