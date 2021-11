Marvel’s Avengers: Nel DLC di Spider-Man la storia non sarà raccontata tramite missioni

Al contrario di quanto accaduto per Hawkeye e Black Panther, nel DLC di Marvel’s Avengers non ci saranno missioni che racconteranno la storia di Spider-Man

Invece che una campagna in singolo di breve durata con missioni di rapido completamento, nel prossimo DLC di Marvel’s Avengers la storia di Spider-Man sarà narrata al giocatore non più tramite missioni, ma con numerosi audio log e cutscenes illustrate. Queste ultime saranno sbloccate una volta completate le sfide all’interno della classica modalità multiplayer Avengers Initiative. Man mano che si sbloccheranno, questi insight narrativi andranno a svelare i nuovi piani dell’AIM nel tentativo di potenziare il proprio esercito di androidi.

Niente missioni legate alla main story nel DLC di Marvel’s Avengers dedicato a Spider-Man

Il Gameplay Director, Philippe Therien, spiega la scelta del team nell’intraprendere questa direzione. Si è preferito puntare infatti su contenuti che fossero apprezzati da tutti, per questo, gli sforzi produttivi sono stati diretti allo sviluppo dei raid di Klaw che saranno disponibili nello stesso periodo d’uscita. Il Director aggiunge che la decisione è stata presa sin dall’inizio e che non ci sono stati ripensamenti. Data l’assenza di missioni storia contenute nel DLC di Spider-Man in Marvel’s Avengers, esso non è stato di conseguenza pubblicizzato al pari dei DLC dei precedenti personaggi.

Viene poi spiegata la differenza con gli altri. Se il DLC con Kate Bishop e Hawkeye è stato presentato come Operazioni, e quello dedicato a Black Panther (War for Wakanda) rappresentava una espansione del titolo, Crystal Dynamics chiama i prossimi contenuti di Spider-Man un “Hero Event“. Un po’ come in Rainbow Six Siege o League of Legends, anche qua l'”Hero Event” è da vedere più come l’aggiunta di un personaggio. Ricordiamo che l’update di Spider-Man arriverà il 30 novembre.

