Marvel’s Avengers: svelati tutti i costumi di Spider-Man

Per i fan di Marvel’s Avengers che giocano su PS4 e PS5 si sta avvicinando una data importantissima: come abbiamo potuto vedere negli scorsi giorni, la data di uscita di Spider-Man è prevista a breve, e ciò non può che farci sentire in hype. Nell’attesa che il fatidico giorno arrivi, il produttore di Marvel’s Avengers Square Enix ha deciso di stuzzicare i possessori di console Sony, pubblicando tutti i costumi ufficiali che potremo far indossare a Spider-Man una volta che sarà giocabile.

Tutti i costumi di Spider-Man per Marvel’s Avengers, dai più classici ai più strani

I costumi che potrà indossare Spider-Man in Marvel’s Avengers sono in tutto sette, e variano dalle tenute più classiche a costumi più strani, passando anche per un paio richiami a storie incredibili della tradizione fumettistica. Partiamo dalla tenuta classica, caratterizzata dai colori e dai dettagli originali, senza aggiunte di sorta e sempre apprezzabile; passiamo in seguito alla tenuta standard realizzata per Marvel’s Avengers, che rappresenta un’interessante rivisitazione di quella classica, senza aggiunte troppo strane o particolari. Passiamo poi per i design originali, come la tenuta Bugle Boy, che rappresenta un Peter Parker con vestiti casual ma con la maschera di Spider-Man, come se i suoi doveri da supereroe lo avessero richiamato nel bel mezzo di un’attività quotidiana.

Sono anche da citare le armature Spider-Armor Mark e Spider-Armor Mark III: mentre la prima ha un look più retro, a indicare la minor esperienza nella costruzione di una simile armatura, la seconda da vita a tutto il potenziale che può dare una Spider-Armor. Arriviamo infine alle citazioni: per i fan dei fumetti, avremo le bellissime tenute di Secret War e di Spider-Man Noir. Nonostante queste ultime siano delle rivisitazioni dei costumi che appaiono nei fumetti, possiamo dire che il look risulta abbastanza fedele all’originale.

