Marvel’s Avengers: alcune nuove microtransazioni stanno facendo infuriare la community

In Marvel’s Avengers sono state introdotte nuove microtransazioni per i potenziamenti e una parte del pubblico del gioco è sconvolta

I giocatori di Marvel’s Avengers possono ora acquistare “materiali di consumo” con crediti, una valuta che può essere acquisita con denaro reale (in forma di microtransazioni), secondo quanto riportato da VGC. “I materiali di consumo possono essere utilizzati per aumentare temporaneamente la quantità di XP guadagnata da un giocatore o aumentare il numero di risorse raccolte durante il gioco, agendo essenzialmente come un acceleratore per garantire progressi più rapidi”, ha riportato il sito. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Marvel’s Avengers: i fan sono infuriati, a detta loro Crystal Dynamics aveva promesso che le microtransazioni avrebbero riguardato solo i cosmetici

In un post sul suo blog ufficiale, Crystal Dynamics (la software house che ha sviluppato Marvel’s Avengers), ha illustrato come funzionano i materiali di consumo acquistabili con le microtransazioni: “Abbiamo aggiunto una categoria di consumabili nello shop. Sarà possibile acquistare catalizzatori dell’eroe ed estrattori di frammenti. È possibile acquistare un consumabile della durata di un giorno per 100 crediti, della durata di tre giorni per 250 crediti o della durata di sette giorni per 500 Crediti”, si legge nell’articolo.

Il subreddit del gioco è pieno di commenti sull’introduzione dei suddetti potenziamenti XP a pagamento, con i membri che fanno battute e condividono meme che criticano la mossa di Crystal Dynamics. Alcuni utenti hanno già smesso di supportare il gioco e altri hanno perfino invitato i fan a contattare la Disney per cercare di sistemare le cose. In molti, inoltre, hanno sottolineato che, tempo fa, lo sviluppatore del gioco ha affermato che avrebbe offerto solo oggetti cosmetici per l’acquisto. “Avevate promesso che non lo avreste fatto. Avete mentito a tutti noi”, ha scritto un commentatore.

Del resto, i potenziatori XP a pagamento non sono rari nei giochi AAA. I giocatori possono spendere soldi veri in giochi come Assassin’s Creed Valhalla, La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra e molti altri titoli per accelerare i loro progressi. Per i giocatori che hanno poco tempo a disposizione per giocare e vogliono ottenere il massimo dalla loro esperienza, può avere senso pagare per potenziamenti XP e altri materiali di consumo. Al netto di questa notizia, Crystal Dynamics ha confermato che Spider-Man rimane sulla buona strada per il rilascio in Marvel’s Avengers entro la fine dell’anno, mentre l’espansione Black Panther: War for Wakanda è stata lanciata gratuitamente il 17 agosto.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.