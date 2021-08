Marvel’s Avengers: il DLC di Black Panther ha una data d’uscita!

Tramite comunicato stampa, Square Enix ha annunciato la data d’uscita del DLC gratuito di Marvel’s Avengers Black Panther – Guerra per il Wakanda, con un evento che la precederà per ulteriori dettagli

Annunciato nel corso dello Square Enix Presents di marzo, sapevamo, dallo scorso E3 2021, che Black Panther, il prossimo DLC gratuito di Marvel’s Avengers, sarebbe arrivato nel mese di agosto. Square Enix non aveva però specificato una data d’uscita vera e propria, lasciando tutti gli appassionati nel dubbio. Questo fino a quando, tramite comunicato stampa, l’azienda non ha fugato ogni dubbio annunciato che potremo vedere l’espansione Black Panther – War of Wakanda a partire dal prossimo 17 agosto, come aggiornamento gratuito per tutti i possessori del gioco base. Oltre ad aggiungere Pantera Nera, il terzo nuovo supereroe giocabile, l’espansione Guerra per il Wakanda introdurrà anche due nuovi cattivi, una nuova ambientazione, nuovi nemici, l’avamposto Birnin Zana, nuove missioni Zona di atterraggio e settore pericoloso a giocatore singolo o multigiocatore e altro ancora. L’espansione insomma introdurrà il maggior numero di nuovi contenuti di Marvel’s Avengers dalla pubblicazione del gioco.

L’uscita del DLC sarà preceduta, lunedì 16 agosto, da una diretta chiamata WAR TABLE dedicata proprio all’espansione. Durante lo streaming, che potrete seguire sul canale Twitch di Crystal Dynamics, gli sviluppatori offriranno una panoramica completa, nonché nuovi dettagli e chicche irrinunciabili per tutti i veri fan del gioco. E le novità non finiscono qui!

Marvel’s Avengers: dopo la data d’uscita di Black Panther anche un weekend gratuito!

Square Enix ha anche annunciato l’avvio di un weekend di accesso completo che è iniziato oggi, 1 agosto, su PS4, PS5, PC (tramite Steam) e Google Stadia in tutte le regioni in cui è disponibile il gioco. Per festeggiare il weekend di prova completa, saranno disponibili diverse promozioni a tempo limitato, compreso un bonus del 400% d’esperienza, sconti del 50% nello store del gioco e il ritorno dell’evento Anomalia tachionica. Per provare il gioco dovrete solamente scaricarlo dal negozio digitale della vostra piattaforma. Al termine del periodo di prova, potrete acquistare il gioco e mantenere tutti i progressi e gli acquisti effettuati sulla piattaforma utilizzata.

Insomma, data d'uscita di Black Panther e fine settimana gratuito per Marvel's Avengers, cosa volere di più in questa afosa domenica d'agosto?