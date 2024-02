Marvel’s Spider-Man 2: demo inclusa con PS Plus Premium

L’occasione fa l’Uomo Ragno: tutti gli iscritti a PS Plus Premium avranno diritto a un assaggino di Marvel’s Spider-Man 2 con una demo

Sì, avete letto bene: se siete iscritti a PS Plus Premium, avete diritto a una demo di uno dei giochi migliori dello scorso anno, Marvel’s Spider-Man 2. Come è stato rivelato sul blog ufficiale di PlayStation, gli abbonati al servizio deluxe potranno scaricare il titolo senza costi aggiuntivi dal 6 febbraio, per poi giocarne le prime due ore prima di scegliere se aprire il portafogli o meno. Come avviene per tutte le versioni di prova, il che include anche i pezzi da novanta come Baldur’s Gate III, Alan Wake II e altri ancora, tutti i dati di salvataggio e i vari Trofei saranno ancora disponibili per i giocatori che decidono di acquistare l’ultimogenito di Insomniac Games, nonché candidato ai Game Awards come gioco dell’anno.

Nessun abbonato a PS Plus Premium resta sulle sue con la demo di Marvel’s Spider-Man 2

Nel caso servisse un promemoria agli iscritti a PS Plus Premium vagamente interessati alla demo: Marvel’s Spider-Man 2 continua la storia di Peter Parker e Miles Morales mentre affrontano i vari supercriminali della Casa delle Idee, capitanati da un Venom particolarmente pericoloso. Se volete sapere di più in merito, vi rimandiamo volentieri alla nostra recensione del titolo. Chi si tuffa ora nel gioco godrà inoltre delle varie patch post-lancio, che hanno rimosso molti dei bug (scusateci) e in generale ne hanno incrementato la già ragguardevole qualità. A fare compagnia a Spidey e compagnia arrampicante troveremo Foamstars, il simil-Splatoon targato Square-Enix.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi state sfregando le mani per bene, o preferireste altri vantaggi con il vostro abbonamento? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.