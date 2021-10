Marvel’s Guardians of Galaxy: rivelati peso e requisiti per la versione PC!

Poche ore fa sono stati rivelati il peso e i requisiti per la versione PC del prossimo titolo in uscita targato Square Enix: Marvel’s Guardians of Galaxy

Tante sono state le informazioni relative a Marvel’s Guardians of Galaxy che, nel corso delle ultime settimane e degli ultimi mesi si sono susseguite. Tra le novità aggiunte da Square Enix, in vista dell’uscita, però, sono arrivate anche le conferme relative al peso e ai requisiti (minimi e consigliati) per la versione PC proprio di Marvel’s Guardians of Galaxy. Andiamo a scoprirle insieme.

Marvel’s Guardians of Galaxy: peso e requisiti PC minimi e consigliati

Oltre alle informazioni relative al gameplay, alla storia e alla versione console, mancavano all’appello delle importanti info relative proprio alla versione PC di Marvel’s Guardian of Galaxy di cui, fino a poche ore fa, ancora non si conoscevano il peso in GB e i requisiti minimi e consigliati. Partiamo proprio con questi ultimi:

REQUISITI MINIMI

Processore e sistema operativo a 64 bit

OS: Windows 10 64 bit build 1803

Processore: AMD Ryzen 5 1400 / Intel® Core i5-4460

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda Grafica: NVIDIAGeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570

DirectX: versione 12

Memoria: 150 GB

REQUISITI CONSIGLIATI

Processore e sistema operativo a 64 bit

OS: Windows 10 64 bit Build 1803

Processore: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790

Memoria: 16 GB RAM

Scheda Grafica: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 590

Direct X: versione 12

Memoria: 150 GB

Dando un’occhiata ai requisiti avete potuto leggere anche il dato relativo al peso di 15oGB. Sicuramente un peso non indifferente se paragonato a quella della versione console. Cosa vi aspettate da questo titolo? Sarete tra coloro che, con fiducia, lo acquisteranno al day one? Fatecelo sapere con un commento. Intanto vi ricordiamo che Marvel’s Guardians of Galaxy sarà a disposizione di tutti a partire dal 26 ottobre 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch e GeForce Now.

