Marvel: un nuovo gioco MMORPG AAA è in via di sviluppo

La notizia di un nuovo gioco AAA dell’universo Marvel, di tipo MMORPG è stata recentemente confermata dalla holding videoludica Enad Global 7

Di anno in anno è stato possibile osservare come i giochi basati sulle IP dei vasti universi super-eroici hanno trovato sempre più un posto di favore all’interno dell’industria videoludica. Abbiamo potuto assistere ad una crescita esponenziale di tutto ciò che concerne Marvel e il DC Universe, a partire dai classici titoli su Spiderman e Batman, per arrivare ai simpatici spin-off stilizzati sotto forma di Lego, senza tralasciare anche i numerosi crossover che fanno spesso impazzire i fan. Pare inoltre che, ben presto, più di un nuovo gioco AAA della Marvel andrà ad inserirsi alla lista, esplorando però altri generi videoludici, tra i quali risalta soprattutto la categoria degli MMORPG.

Il nuovo gioco AAA MMORPG della Marvel

Dopo l’ultimo prodotto Marvel recentemente uscito, Guardians of the Galaxy, per il prossimo anno sono già programmati altri arrivi, come Spiderman 2, un titolo su Wolverine, e anche un nuovo gioco da parte della ex creative director di Naughty Dog, Amy Henning. Dunque, di blockbuster della Marvel se ne sono visti e se ne vedranno per un po’, ma finora la maggior parte dei giochi rilasciati si è spesso concentrata soprattutto sull’aspetto singleplayer, ed è raro trovare progetti che sfruttino solo le componenti multiplayer.

A fine settembre, il podcaster Nick Baker di XboxEra aveva diffuso una voce riguardante Sony e una probabile collaborazione con lo studio Imsoniac Games. In questo rumor si supponeva lo sviluppo di un’esclusiva PS5 di quello che sarebbe un gioco online basato sull’universo Marvel. E adesso, secondo il report rilasciato da EnaD Global 7, anche questa compagnia svedese avrebbe in programma la creazione di un nuovo gioco MMORPG e AAA di una IP Marvel. Esso verrà sviluppato dai Dimensional Ink Studios, già provenienti da esperienze precedenti riguardo il mondo dei supereroi con DC Universe Online.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli riguardo il progetto in questione, se non che Jack Emmet, il leader creativo di City of Heroes, sarà colui che guiderà lo sviluppo. Trovandosi probabilmente nelle fasi ancora iniziali, la sua data di rilascio appare in ogni caso piuttosto lontana, ma durante la presentazione di EG7 il CEO Ji Ham ha comunque espresso il suo entusiasmo verso questa nuova opera, sostenendo come essa sarà uno dei progetti più grandi nell’intero portfolio dell’azienda.

Continuate a seguirci su tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per nuovi giochi a prezzi vantaggiosi.