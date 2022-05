Mario Strikers Battle League Football: ecco il trailer di panoramica

La Grande N va in rete: ecco il trailer per l’insperato seguito nella saga calcistica, il delirante Mario Strikers Battle League Football

Oltre al debutto su GameCube anni fa e ad un seguito su Wii noto per aver marcato l’ingresso della console nel mondo della Wi-Fi Connection, tutto ci saremmo aspettati fuorché di rivedere la serie su Nintendo Switch, eppure oggi abbiamo un trailer per un gradito ritorno: Mario Strikers Battle League Football. La premessa della serie è riassumibile con la pubblicità del primo capitolo sulle riviste di settore: “Giochiamo. A calci.” Le regole non esistono, i falli nemmeno. In altre parole, dunque, abbiamo un titolo calcistico deliziosamente scorretto, dal quale non ci separa neanche un mese intero.

Il dettagliato trailer di panoramica di Mario Strikers Battle League Football

Se vi aspettavate arbitri o regolarità, non temete: il trailer non tarda certo a ricordarci che Mario Strikers Battle League Football è un po’ più… “scorretto” rispetto al calcio normale. “L’unica regola è dominare il campo!” Nonostante dei comandi spartani, in queste partite a cinque giocatori (ossia quattro più un portiere gestito dalla CPU) contro cinque trovano posto anche gli strumenti da usare contro gli avversari. Non solo ci si può spintonare, ma è possibile anche gettare i propri compagni contro un giocatore dell’altra squadra. Questa tecnica viene chiamata “contrasto di squadra”, come potete vedere.

Come ci ha ricordato il primo video di presentazione lo scorso febbraio, anche gli ipertiri giocano un ruolo importante. Con questi tiri “imprendibili” è possibile segnare due goal in uno. Il tutto, scegliendo tra dieci personaggi dal Regno dei Funghi (Mario, Luigi, Bowser, Peach, Rosalinda, Toad, Yoshi, Donkey Kong, Wario e Waluigi), è fruibile in locale (fino a un massimo di otto giocatori) e online (un massimo di due per console). L’equipaggiamento permette ai vari personaggi di puntare su differenti punti di forza e statistiche. Esiste inoltre una sorta di “serie A” in cui fino a venti giocatori possono unirsi a una sola squadra, per partite classificate ad ogni stagione. Il gioco porterà le sue fusioni tra due stadi sulle nostre console il 10 giugno. Ci vediamo allora per una recensione!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del titolo?