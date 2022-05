Mario Strikers Battle League Football: disponibile la demo “First Kick”

Il calcio d’inizio per Mario Strikers Battle League Football si chiama letteralmente First Kick: ecco cosa bisogna sapere della demo

Ebbene sì, quanto avete intuito dalla nostra anteprima è attendibile: in questo preciso istante, se vi capitasse di curiosare nella vivace vetrina vermiglione di Nintendo eShop, trovereste una demo di Mario Strikers Battle League Football ad attendervi. Prendendo il nome dal calcio d’inizio (sui denti, come impone la serie di spinoff calcistici marieschi), la versione di prova risponde al nome di First Kick. Come lascia intuire tale nome, serve principalmente per prendere confidenza con il pallone e con tutte le scorrettezze che vi aiuteranno a prenderne l’agognato possesso. E con uno schema di comandi tanto ricco, ce n’è davvero un gran bisogno!

L’arbitro Collina dove le colline hanno gli occhi: una delirante demo per Mario Strikers Battle League Football

Nel nostro giro di prova siamo venuti a conoscenza della demo, e ora che è ufficiale potete aspettarvi di avere abbastanza tempo per apprendere le dovute nozioni ed imparare a giocare a Mario Strikers Battle League Football. E fareste bene ad approfittarne: Fùtbot (nome geniale, tra parentesi) è pronto a trasformarvi in Materazzi provetti (a patto che sappiate prendere la situazione di testa come Zidane) col suo inflessibile tutorial. Vi aspetta una settimana di duro, durissimo lavoro, perché il prossimo weekend vi aspetta la spietata concorrenza di… tutti gli altri calciatori che hanno fatto lo stesso!

Se siete iscritti a Nintendo Switch Online (condizione necessaria anche per scaricare e usare la versione di prova), tra una settimana lo stadio olimpico del colosso di Kyoto si aprirà per voi. Per la precisione parliamo di sabato 4 giugno e domenica 5. Le fasce orarie per il test dei server saranno le stesse per entrambi i giorni. Se siete mattinieri potrete giocare online dalle 05:00 alle 06:00. Nel caso invece le levatacce non facciano per voi, il primo pomeriggio è tutto vostro. Se però tra le 13:00 e le 14:00 siete a tavola, avrete come ultima possibilità la sera, dalle 21:00 alle 22:00. Sbrigatevi, però: dal 6 giugno in poi, First Kick non sarà più riscaricabile in vista dell’imminente day one, ovvero il 10 giugno. Sotto, ragazzi!

