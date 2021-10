Mario Party Superstars: il titolo è disponibile da oggi

La festa è aperta a partire da oggi: dopo una lunga attesa, la formula tradizionale di Mario Party torna a essere disponibile con Superstars

Dopo le sbavature di Super, l’attesa per un capitolo tradizionale finisce oggi: il re delle feste è tornato, e Mario Party Superstars è ora disponibile. Abbiamo parlato a lungo delle premesse con cui la saga festaiola di Nintendo intende tornare in grande, ma se volete risvegliare l’hype abbiamo pensato a qualcosa di diverso del solito. In attesa di poterlo fare noi, abbiamo raccolto i pareri di chi l’ha già recensito con una piccola rassegna stampa. La “stampa” a cui alludiamo è quella estera di settore, e stando a quanto ci pare di capire molti altri recensori hanno avuto modo di tornare soddisfatti con un cappellino di carta sulla testa.

Oggi disponibile Mario Party Superstars: i pareri della critica

Già da oggi abbiamo i primi pareri su Mario Party Superstars, recensito in largo anticipo prima di diventare disponibile. L’otto su dieci è una costante per molte analisi critiche, a partire da quella di IGN America. Il sito definisce il gioco “una fusione dei migliori tabelloni, minigiochi, meccaniche e migliorie quality-of-life dell’intera serie, donandoci il suo miglior esponente”. Per Game Informer è “o un delizioso viaggio nei ricordi, o un ottimo modo per scoprire i minigiochi per la prima volta; a prescindere dalla vostra familiarità col franchise, lo si celebra alla grande”. Secondo Wccftech “offre diversi tabelloni dai primi giochi, riarrangiandoli completamente ma restando divertente come sempre”.

Più critico è stato GameSpot, limitandosi alla sufficienza in quanto il successore “fornisce di sicuro i picchi della serie; a meno che però non dobbiate usare per forza Switch Lite o il Pro Controller, c’è una versione migliore per voi e i vostri cari in Super Mario Party.” La nota positiva su cui vorremo concludere, però, è l’opinione di Nintendo Insider che con un 9 ha visto nel gioco lo stesso pregio da noi riconosciuto: “il gioco si tuffa di nuovo nella storia ultraventennale della saga per plasmare un capitolo molto divertente e capace di sfamare chi brama un Mario Party più tradizionale. Il risultato non è solo nostalgia, ma anche la migliore festa vista nella serie.”

Ora sta a voi dirci la vostra: voi lo avete già provato? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.