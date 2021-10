Mario Party Superstars: un nuovo trailer mostra altri minigiochi

Un nuovo trailer direttamente dal Giappone ci mostra gli altri minigiochi in arrivo per Mario Party Superstars, tra i cento complessivi

Nonostante una presenza non proprio massiccia al Tokyo Game Show (in favore di un Nintendo Direct e di qualsiasi cosa ci aspetti martedì), la Grande N ha comunque pubblicato un nuovo trailer di presentazione per Mario Party Superstars. Il video è in giapponese e mette in mostra alcuni dei tabelloni finora rivelati, ma c’è anche del materiale inedito circa i nuovi minigiochi. Lo abbiamo incluso qui sotto. Tuttavia, “nuovi” è relativo: ricordiamo infatti che sia i tabelloni che i minigiochi intendono replicare, ci auspichiamo con più successo, lo stesso esperimento di The Top 100 su 3DS.

Il nuovo trailer di Mario Party Superstars

Quel che intendiamo, in realtà, è che Mario Party Superstars (per chi non ne fosse già al corrente) mira ad includere cento minigiochi dai capitoli passati, e lo stesso vale per i cinque tabelloni che il nuovo trailer mette in mostra. Abbiamo visto i tabelloni dedicati a Yoshi e ai Boo nel corso del Direct, mentre i minigiochi stessi variano da Mushroom Mix-Up a Shy Guy Says (ai quali il titolo per Switch donerà per la prima volta un titolo in italiano, vista la localizzazione). C’è anche Face Lift, che come l’originale omaggia l’iconica schermata del titolo di Super Mario 64 (ma con Bowser).

Non solo l’intera esperienza sarà fruibile in un online privo di compromessi, ma il gioco supporterà anche la comunicazione locale in wireless con altre console. Naturalmente, però, non sarebbe Mario Party se non si potesse giocare tutti insieme sulla stessa piattaforma. I giocatori possono affrontarsi su diversi tabelloni o tuffarsi a capofitto in percorsi dedicati ai minigiochi, nei quali sopravvivere il più a lungo possibile. Il gioco uscirà il 29 ottobre per la console ibrida del colosso di Kyoto, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati: a fine mese potreste anche trovare una bella recensione ad attendervi.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del gioco finora? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.