Mario Party Superstars: i consigli di Simona Remine per la festa perfetta!

Tramite comunicato stampa, Nintendo ha condiviso un curioso video con protagonista Simona Remine, la party planner più famosa d’Italia, che ci dà qualche consiglio per creare la festa perfetta in Mario Party Superstars

Mario Party Superstars è una collection che include cinque tabelloni classici dell’era dell’indimenticabile Nintendo 64 e una collezione di 100 minigiochi tutti tratti dall’iconica serie. I giocatori potranno competere tra loro per diventare una superstar nella modalità Mario Party, un esilarante gioco da tavolo in cui le sorti della partita possono cambiare in un batter d’occhio. Si possono anche impostare le regole in base ai propri gusti personali, scegliendo il numero di turni, con quante stelle inizia ogni giocatore e molto altro. Insomma, sembra proprio essere l’alleato perfetto per animare ogni festa che si rispetti, con la sua atmosfera giocosa e la possibilità di affrontare rapide sfide in compagnia di tantissimi minigiochi, in multiplayer sia locale sia online.

Il titolo è recentemente uscito su Nintendo Switch, e stiamo lavorando per portarvi tutte le nostre opinioni in una prolissa e dettagliata recensione. Nel mentre, tramite comunicato stampa, Nintendo ha condiviso un curioso video che ha come protagonista Simona Remine, la party planner italiana per eccellenza e volto della trasmissione Detto Fatto. Ed è proprio lei ad aver elargito cinque consigli fondamentali per organizzare la festa perfetta.

Simona Remine protagonista di un simpatico video a tema Mario Party Superstars!

Dalla scelta del tema a quella dei colori, passando per i dolci più adatti a ciascuna occasione e il photo booth per immortalare i momenti più speciali, fino ad arrivare a ciò che interessa espressamente noi: i videogiochi. Nel mondo del gaming Mario Party è la serie storica per eccellenza che fa divertire da sempre grandi e piccini a suon di minigiochi, e Mario Party Superstars, a prima occhiata, non sarà decisamente da meno!

Avete visto il simpatico video con protagonista Simona Remine e Mario Party Superstars?