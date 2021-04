Mario Kart Tour: arriva il circuito di Sydney

Con il nome ufficiale di “Sprint a Sydney”, il nuovo circuito di Mario Kart Tour porta la gang dell’idraulico a sfrecciare in Australia

Nonostante il crescente fermento tra i fan di Nintendo sul fronte delle console in vista della prossima E3, anche il mondo degli smartphone (nel suo piccolo) vuole la sua parte e il nuovo circuito di Sydney in Mario Kart Tour è qui proprio per questo. Soprannominata la città portuale, la metropoli marittima ospiterà le scorribande del baffone e dei suoi amici al posto del Covo Ninja visto nel precedente tour. Dopo il tweet dell’annuncio, la Grande N ha rilasciato un trailer che riporteremo qui sotto, cercando al contempo di sviscerare i contenuti nuovi e i (molti) elementi che torneranno dai precedenti campionati.

Il nuovo circuito “Sprint a Sydney” di Mario Kart Tour

Ogni nuovo circuito di Mario Kart Tour non si limita a condividere il nome con la città in cui è situato e Sprint a Sydney non farà eccezione. Per l’occasione, abbiamo una nuova variante di Baby Mario travestito da koala, ma al di là di lui e della nuova pista sono perlopiù i contenuti già visti a fare ritorno per dare occasione a neofiti e ritardatari di ottenerli. Le versioni “litorali” di Mario e di Rosalinda sono solo due esempi, perché anche tra i veicoli troviamo scocche quali il Blubombo, lo Smack-mobile Sub e il Blubombo. Potete vedere il tutto in azione nel video (in verticale) qui sotto.

I Trofei da disputare in questo evento portano i nomi di Toadette, Baby Mario, Larry, Lakitu, Diddy Kong, Bowser Junior, la Tantatalpa e Baby Peach. In molte di queste coppe farà la sua comparsa il nuovo tracciato australiano, ma potreste voler sapere la durata effettiva di questa nuova stagione. Il Sydney Tour è già iniziato, e si estenderà fino al 4 maggio. Avete dunque poco meno di due settimane per poter arraffare l’arraffabile, se la meccanica di estrazione casuale vi assisterà, prima che il grande tour mondiale di Mario e soci li porti altrove. Magari da noi, chi lo sa?

