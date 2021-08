Mario Kart Tour: aggiunto un nuovo pilota

Gli amanti di guida e dei giochi Nintendo da oggi avranno un motivo in più per essere contenti vista l’aggiunta di un nuovo pilota su Mario Kart Tour

Esatto, proprio così, il titolo per mobile Mario Kart Tour si arricchisce ufficialmente di un nuovo pilota proveniente dagli archivi di Nintendo quando erano ancora in voga i 16 bit. Ma cerchiamo di andare avanti con un po’ di ordine.

Mario Kart Tour: il nuovo pilota è Kamek!

Chi aveva tenuto d’occhio il profilo Twitter ufficiale di Mario Kart Tour avrà sicuramente notato il caro vecchio maghetto Kamek semi nascosto tra il minaccioso Skelebowser ed il dispettoso Baby Bowser (ve lo ricordate all’interno di Super Mario Sunshine?).

Adesso il Magikoopa apparso per la prima volta nello storico titolo per SNES, Super Mario World 2: Yoshi’s Island, e poi anche in altri capitoli come ad esempio Mario Party, Super Mario Galaxy, Super Smash Bros. o New Super Mario Bros. Wii, si unirà al cast dei piloti più folli di sempre. Egli avrà dunque un suo veicolo personalizzato (Zoom Broom), la sua abilità speciale per combattere gli avversari (Coin Box) ed anche un altro paio di aggiunte niente male quali un nuovo torneo battezzato in suo onore e degli altri tracciati e skin che richiamano alla mente le atmosfere più colorate e retrò di Nintendo.

The new driver introduced in the Kamek Tour is…Kamek, of course! His special skill will be the Coin Box. The kart Kamek's Zoom Broom also makes a debut! #MarioKartTour pic.twitter.com/OXQypI8txy — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) August 25, 2021

Il viaggio di queste folli automobiline, il primo capitolo può essere rigiocato anche sullo SNES mini, sembra destinato a far ancora parlare di sé, basti vedere il precedente record, e non è affatto escluso che in questi mesi ci saranno delle altre succose novità per gli appassionati del brand.

