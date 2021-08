Mario Kart 8 Deluxe: vendite da record

Tra gli ultimi giochi di guida targati Nintendo è impossibile non citare Mario Kart 8 Deluxe anche perché ha macinato dei numeri davvero da record

Tra gli ultimi titoli usciti su Nintendo si è potuto notare un più che discreto successo grazie a giochi come Mario Golf: Super Rush, New Pokémon Snap, Miitopia, Animal Crossing: New Horizons, ma soprattutto Mario Kart 8 Deluxe. Il titolo di corse per eccellenza con protagonista il baffuto idraulico ed i suoi amici ha infatti raggiunto un nuovo record di vendite!

Mario Kart 8 Deluxe: qualche numero

Ne è passato di tempo da quando, prima in versione quasi embrionale su SNES e poi in 3D su Nintendo 64, una serie di assurdi veicoli guidati da bizzarri piloti sfrecciavano sulle piste che ripescavano a piene mani dai mondi creati dalla casa di Kyoto. Tutte le console Nintendo hanno infatti avuto la loro versione, a proposito vi ricordate di quella per GameCube?, ma ultimamente sembra che a spadroneggiare sia stato Mario Kart 8 Deluxe.

Già a giugno si è piazzato al settimo posto negli Stati Uniti come gioco più venduto senza calcolare le vendite delle copie digitali, ma solo di quelle fisiche! Un risultato davvero eccezionale che, oggi, lo porta al primissimo posto con più di 37 milioni di copie vendute assieme a dei più che “stimati colleghi”. Di seguito riportiamo dunque qualche numero di copie vendute per farvi un’idea più precisa:

Avete già provato questi titoli? Se non l’avete fatto, che ne dite di recuperarli al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, allora cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!