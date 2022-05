Mario Kart 64: dei fan lo riporta in HD

Mario Kart 64 è un titolo molto caro agli appassionati di retrogaming che oggi possono gustarselo in HD grazie al lavoro di un gruppo di fan

Di recente non sono mancate le versioni in HD, oltre che i porting per PC, di grandi classici del passato come The Legend of Zelda: Ocarina of Time e la prima avventura in tre dimensioni del noto idraulico, ma adesso tocca alle corse con Mario Kart 64! Un gruppo di fan ha dunque riportato in auge questo classicone in alta definizione, ma andiamo avanti con un po’ di ordine!

Mario Kart 64: dal quasi 3D alle corse in HD

Di questo grande classico per il caro Nintendone ne abbiamo già parlato ampiamente qui, un titolo che non era ancora completamente in 3D e che mostrava i suoi corridori quasi come se fossero “appiccicati” su uno sfondo tridimensionale mentre loro conservavano ancora movenze e sprite tipici dell’era 16 bit. Un gruppo di fan ha però ripreso Mario Kart 64 e l’ha riportato in salsa HD!

Direttamente dal loro profilo su Twitter, che vi lasciamo qui sotto, i fan si sono dedicati ad un lungo processo di reverse engineering per rendere il titolo più fluido, nitido e “pulito” in ogni suo passaggio. Praticamente hanno rimesso mano su tutto, dalla selezione dei piloti fino agli sprite, un lavoro davvero encomiabile. Guardate la versione restaurata con quella “d’epoca” per rendervene conto.

Wow. It's so beautiful with the HD characters, it makes me wanna shed a tear 🥲

Every character is in! These are up on the GitHub right now pic.twitter.com/mcHnO9tdEV — Mario Kart 64 HD (@mk64hd) May 14, 2022

Attualmente questa fatica è quasi completata e, mentre i modelli dei personaggi sono già disponibili per il download, questo team di fan ha già dichiarato che tutte le altre novità arriveranno sia sul già citato Twitter che sul loro canale Discord. Se poi volessero fare la stessa cosa con Pilotwings, allora, sarebbe davvero il massimo.

Comunque sia, mentre aspettiamo di rivivere queste corse in alta definizione