Mario Golf Super Rush: ultimo grande aggiornamento gratuito in arrivo

Il green del Regno dei Funghi apre i cancelli l’ultima volta: ecco cosa c’è sul caddy dell’ultimo aggiornamento di Mario Golf Super Rush

Con il suo ultimo grande aggiornamento gratuito, Nintendo ha appena incluso nuovi contenuti in Mario Golf Super Rush. I nuovi personaggi sono Torcibruco, un golfista di categoria potente, e Tipo Timido, più bilanciato. I due nuovi campi sono invece lo Shelltop Sanctuary, composto solo da brevi buche Par 3, e l’All-Star Summit, in cui ogni buca illustra un diverso personaggio della banda di Mario e soci. Le nuove modalità sono Target Golf, in cui i giocatori devono colpire un bersaglio circolare, e One-On, One-Putt. Quest’ultima si preannuncia già da ora una sfida ostica per i golfisti migliori.

L’aggiornamento di Mario Golf Super Rush… e le note della patch!

La modalità One-On, One-Putt inclusa nell’ultimo aggiornamento di Mario Golf Super Rush prevede infatti che i giocatori, alle prese con buche da Par 3, mandino a segno il colpo sul green al primo tentativo e ottengano un birdie al secondo. Contando gli aggiornamenti alle versioni 2.0.0 e 3.0.0, Nintendo ha rilasciato in totale cinque personaggi ed altrettanti campi al gioco di base. Ci sono anche delle note della patch, che parafraseremo qui sotto. Torcibruco è un personaggio potente, il cui lungo corpo gli permette di spedire lontano la pallina. Arrabbiarsi lo rende più veloce e ne aumenta la portata dei colpi.

Tipo Timido è più bilanciato, e pertanto si adatta meglio ai neofiti. La sua abilità gli consente di ottenere più mobilità grazie ai Tipi Timidotteri che lo manterranno in aria. Il campo Shelltop Sanctuary prevede che tutte le diciotto buche siano vicine l’una all’altra. Qui i Pesci Smack sono solo un elemento di contorno: la vera sfida sarà giocare in modalità difficile, cambiando la location del green. All-Star Summit include immagini del cast ad ogni buca, e la varietà visiva viene implementata nelle possibili strategie. I blocchi sono distruttibili, e ricompensano chi li rompe con dell’energia. Le note della patch includono anche le modalità che abbiamo già descritto e le varie migliorie al bilanciamento. L’aggiornamento è disponibile.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dei nuovi contenuti?