Mario Golf Super Rush: aggiunti un nuovo personaggio ed una mappa

Grandi novità per tutti i possessori di Mario Golf: Super Rush che, da oggi, potranno utilizzare con un nuovo personaggio ed una mappa per rendere la propria esperienza di gioco ancora più completa

Il titolo Mario Golf: Super Rush è infatti andato a ripescare due elementi dai giochi Nintendo più recenti, ma non solo! Per premiare i giocatori più pazienti di una delle serie apparse per la prima volta su Nintendo 64, compreso il mitico Super Smash Bros., sono state aggiunte anche una nuova modalità ed un’altra piccola chicca. Ma vediamole assieme!

Mario Golf Super Rush: un gioco in espansione

Stando a quando annunciato sull’account Twitter ufficiale di Nintendo UK, Mario Golf: Super Rush, si arricchirà dunque con la nuova modalità Ranked Match, dei controlli per il movimento migliorati, ma soprattutto con la simpaticissima Toadette e la mappa di New Donk City.

🏌️ Fore! Mario Golf: Super Rush scores a free update tomorrow. ✔️ New mode: Ranked Match

✔️ New character: Toadette

✔️ New course: New Donk City

✔️ Improved motion controls Look forward to more updates later this year! pic.twitter.com/VhLckKqwYY — Nintendo UK (@NintendoUK) August 5, 2021

Toadette, proveniente da Mario Kart: Double Dash!!, si prepara ad affrontare gli altri avversari ed il green di gioco con il Super Piccone, questo preso da Captain Toad: Treasure Tracker per il 3DS, ma ha anche l’abilità di lanciare verdure e piante contro gli altri giocatori come in Super Mario Bros. 2. New Donk City, invece, proviene direttamente dal giustamente osannato Super Mario Odyssey ed è una delle città dove, il nostro simpatico idraulico, avrà a che fare direttamente con degli esseri umani e con la sua “vecchia fiamma” Pauline che è diventata sindaco della città. Non staremo poi ad elencare gli altri, e palesi, riferimenti al caro vecchio Donkey Kong.

In attesa di scoprire altre novità per questo titolo, che ne dite di recuperare altri capitoli delle maggiori saghe Nintendo al miglior prezzo? Se siete interessati, allora cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!