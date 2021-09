Magic: the Gathering Arena, disponibile ora Innistrad: Caccia di Mezzanotte

Il gioco di carte più famoso al mondo sta per ricevere una nuova espansione già disponibile per Magic: The Gathering Arena: con un nuovo spaventoso trailer abbiamo potuto vedere tutte le novità che arriveranno con Innistrad: Caccia di Mezzanotte

Quando parliamo di giochi di carte collezionabili famosi, pochi sono che ci vengono in mente. Oltre alcuni brand che ci hanno fatto appassionare quando eravamo piccoli, il primo tra tutti che dovrebbe venire in mente è sicuramente Magic: The Gathering, prodotto dalla Wizard of the Coast e probabilmente il gioco di carte collezionabili più giocato al mondo. Proprio la Wizard of the Coast, tramite un comunicato stampa ufficiale diffuso recentemente, ha annunciato il trailer della nuova espansione di Magic: the Gathering Arena, chiamata Innistrad: Caccia di Mezzanotte. Vediamo di seguito i dettagli!

Magic: The Gathering Arena, tutte le novità di Innistrad, Caccia di Mezzanotte

Il trailer in questione, che potete vedere di seguito, possiamo vedere un trailer cinematografico ambientato in un orfanotrofio, con il mondo circostante che pare essere invaso dai licantropi. Come riportato nel comunicato ufficiale:

Le notti si allungano e un terribile pericolo si annida nell’ombra alla vigilia del Festival del Raccolto. Sperando di scongiurare l’imminente oscurità, il licantropo Planeswalker Arlinn Kord cerca l’inafferrabile Chiave di Selenargento per ripristinare l’equilibrio del piano e proteggere gli abitanti umani di Innistrad.

In generale, c’è da sapere che con questa nuova espansione i giocatori si immergeranno nel tema delle classiche creature dell’orrore come lupi mannari, streghe e fantasmi, sperimentando nuove meccaniche di gioco e soprattutto utilizzando le nuove carte a doppia faccia. Ricordiamo che Innistrad: Caccia di Mezzanotte è ora disponibile su Magic: the Gathering Arena, su PC e su tutti i dispositivi mobile. Inoltre, questa nuova espansione segna l’inizio della nuova rotazione per il formato standard, offrendo ai giocatori l’opportunità di nuove strategie di creazione del mazzo.

