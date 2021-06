Magic Legends: annunciata la chiusura definitiva dei server

Non supera la fase beta Magic Legends: lo studio di sviluppo ha annunciato per il prossimo autunno la chiusura definitiva dei server

Termina ancora prima di iniziare il percorso di Magic Legends: il team di Cryptic Studios, che si è occupato dello sviluppo del titolo, ha annunciato la prossima chiusura dei server. Al momento dell’annuncio, il gioco, pubblicato da Perfect World Entertainment e distribuito in esclusiva su PC tramite Epic Games Store, era ancora nella sua versione beta.

Magic Legends: i motivi della chiusura

Non sono stati comunicati i reali motivi per cui il team di sviluppo di Magic Legends ha scelto di procedere alla chiusura dei server e, di conseguenza, di interrompere prematuramente il percorso di sviluppo e pubblicazione del titolo, che in un primo momento era destinato ad approdare anche su PlayStation 4 e Xbox One. Volendo speculare al riguardo, possiamo affermare che le cause più probabili sono la non capacità di costruire una basa di giocatori fedeli, la scelta di inserire un sistema di monetizzazione e la scarsa diversità delle azioni proposte. In ogni caso, qualunque siano le vere motivazioni dietro a questa scelta, la chiusura è stata fissata per il prossimo 31 Ottobre.

Magic: Legends is shutting down on October 31, 2021. Read the full statement and FAQ here > https://t.co/BMQZDHTWrU pic.twitter.com/6viue1Sbs6 — Magic: Legends (@BeAMagicLegend) June 29, 2021

Magic Legends è un Action RPG basato sulla lore del noto gioco di carte collezionabili Magic The Gathering. Il titolo utilizza una grafica isometrica, che riporta alla mente dei classici del genere come Diablo e Sacred, ed è caratterizzato dall’utilizzo di una intelligenza artificiale, chiamata “il direttore”, capace di regolare la difficoltà del gioco a seconda del livello del giocatore. È possibile giocare al titolo sia in solitaria che insieme ad altri giocatori in modalità co op.

