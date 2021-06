Madden NFL 22: ecco l’annuncio ufficiale di EA

Electronic Arts ha recentemente reso noto, tramite i suoi canali ufficiali, l’annuncio ufficiale del nuovo Madden NFL 22, e di seguito in questo articolo vedremo tutte le novità per i fan del simulatore sportivo

Il publisher che risponde al nome di Electronic Arts, che ha sotto la propria ala diversi titoli sportivi dal successo planetario, non si è fatto mancare neanche quest’anno la nuova edizione della sua serie dedicata al football americano. È stato infatti recentemente reso noto, tramite i canali ufficiali di EA, l’annuncio del nuovo Madden NFL 22, con tanti nuovi dettagli che potranno interessare tutti i fan, e che andremo ad approfondire di seguito in quest’articolo.

Madden NFL 22, ecco l’annuncio e tutti i suoi dettagli

Come avrete già notato, la copertina ritrae Tom Brady e Patrick Mahomes, due campioni del Super Bowl NFL, MVP e icone della cultura sportiva. Inoltre, come annunciato dal comunicato stampa ufficiale:

Madden NFL 22 sfrutta la potenza delle console di nuova generazione per offrire l’energia pura, l’emozione e l’imprevedibilità della NFL attraverso il nuovissimo Dynamic Gameday, che influisce sul gameplay in ogni modalità.

Che cos’è il Dynamic Gameday? Presto detto, si tratta di un sistema alimentato da tre nuove funzionalità: Gameday Atmosphere, Gameday Momentum e Next Gen Stats: Star-Driven AI. Gameday Atmosphere connette i giocatori al loro fandom della NFL attraverso la folla, gli ambienti e gli elementi di presentazione che migliorano e impattano su ogni gioco; se invece parliamo di Gameday Momentum serve a creare una condizione di gioco unica e su misura per l’atmosfera dello stadio di ogni squadra NFL, danno vita all’influenza tangibile del momentum sul campo. Infine Next Gen Stats: Star-Driven AI, basato sui dati dei giocatori del mondo reale che si evolveranno nel corso della stagione, cambia il comportamento dell’IA e l’andamento delle squadre per rendere più realistiche le superstar della NFL e la personalità di ogni squadra.

Guardando le altre informazioni riguardanti l’annuncio di Madden NFL 22, possiamo dare un’occhiata a varie modalità di gioco, tra cui il ritorno in grande stile di The Yard, Face of the Franchise, Franchise e Ultimate Team. I fan che preordineranno il gioco riceveranno numerosi vantaggi tra cui nuovi oggetti estetici e contenuti in Ultimate Team, oltre a vari benefit in Franchise, Face of the Franchise e The Yard. Sia l’edizione MVP, sia il pre-ordine e l’abbonamento a EA Play Pro offriranno 3 giorni di accesso anticipato e molto altro.

Il gioco uscirà per PS5, Xbox Series X|S, PC (tramite Origin o Steam), Xbox One, PS4 e Google Stadia, e la data di uscita è prevista per prossimo 20 agosto. Se volete rimanere aggiornati su Madden NFL 22 e su tutte le notizie più importanti del mondo videoludico, restate sintonizzati sulle pagine tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.