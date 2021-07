Pokémon: pubblicato il video musicale di “Take It Home” di Mabel

Per chi non ne fosse ancora al corrente, è stato recentemente pubblicato il nuovo video musicale di Mabel del brano Take It Home, realizzato in collaborazione con il brand di Pokémon in occasione dei suoi 25 anni

I festeggiamenti del 25° anniversario di Pokémon continuano con la di un nuovo brano, come già successo in precedenza: in questo casi si tratta, come visibile dal titolo, di “Take It Home” di Mabel. Il brano è stato registrato per far parte della compilation esclusiva Music P25, in arrivo a breve durante il prossimo autunno. Questo album, che verrà pubblicato da Capitol Records, fa parte di una grande campagna musicale lanciata da The Pokémon Company in collaborazione con Universal Music Group, per festeggiare l’importante anniversario del brand. Vediamo di seguito l’analisi.

Mabel – Take It Home, il quarto brano dedicato ai Pokémon

Con Take It Home, Mabel diventa la quarta artista ad essere coinvolta coinvolta in questa grandissima iniziativa di The Pokémon Company (dopo Katy Perry, Post Malone e J Balvin). Come specificato dal comunicato stampa ufficiale:

Con un ritmo contagioso e allegro, ispirato all’estate, la canzone è dedicata a quell’amico su cui puoi sempre contare ed è stata prodotta da Tommy Brown (Kanye West, Ariana Grande) e Mr. Franks (Ariana Grande, Justin Bieber)

Nel video musicale, possiamo quindi vedere Mabel che cerca di rilassarsi nella sua stanza d’hotel dopo una giornata impegnativa. Così, girando tra i vari canali televisivi, trova un canale dedicato ai Pokémon. Felice e confortata, finisce per addormentarsi, e nel suo sogno segue un Jigglypuff in un corridoio e insieme esplorano l’hotel.

