Lost Vikings 2 e RPM Racing nella Blizzard Arcade Collection

Tramite comunicato stampa, Blizzard ha annunciato di aver aggiunto due nuovi titoli alla sua Arcade Collection, dando il benvenuto a Lost Vikings 2 e RPM Racing

Per celebrare il 30esimo anniversario dell’azienda, Blizzard ha deciso, nel febbraio scorso, di dar vita alla Blizzard Arcade Collection. Una sorta di retroconsole virtuale, come ha fatto anche Nintendo, dedicata ai fan di vecchia data che inizialmente aveva visto l’arrivo di tre titoli: Lost Vikings, Rock N Roll Racing e Blackthorne. L’idea ha riscosso un discreto successo fra gli amanti del retrogaming, considerando soprattutto che i titoli sono stati riproposti in versione “originale” con qualche accomodamento alla qualità di vita, ma soprattutto nella loro “edizione definitiva”, con nuovi contenuti e la localizzazione anche in italiano. Blizzard, però, sembra non volersi fermare qui.

Tramite comunicato stampa, infatti, l’azienda ha annunciato di aver aggiunto due ulteriori titoli alla sua Arcade Collection: Lost Vikings 2 e RPM Racing. Se siete già possessori della Blizzard Arcade Collection, la patch che aggiunge in modo definitivo i due titoli è già disponibile come aggiornamento gratuito. Inoltre, l’aggiornamento ha aggiunto anche alcune nuove funzioni e miglioramenti generali, che potete vedere bene accedendo alla sezione museo dove troverete la galleria dei documenti di progettazione. Aggiunta anche una nuova modalità streamer per Rock N Roll Racing, che vi permetterà di mostrare il vostro gameplay in streaming con le versioni MIDI delle canzoni originali.

Fate spazio: nella Blizzard Arcade Collection arrivano Lost Vikings 2 e RPM Racing!

Lost Vikings 2 è il sequel del primo capitolo già presente nella Arcade Collection e vede ancora una volta gli eroi Erik, Baleog e Olaf trascinati lontano da casa verso una nuova avventura. Dovrete superare difficili rompicapo che portano una ventata d’aria fresca alle dinamiche del gioco originale. Passiamo invece a parlare di un prequel: RPM Racing è il titolo precedente Rock N Roll Racing, il materiale grezzo diciamo. Le basi ci sono comunque tutte: Prospettiva isometrica, diverse macchine tra cui scegliere, la possibilità di effettuare potenziamenti modulari al veicolo e molto altro.

Blizzard continua ad ampliare la sua Arcade Collection, uno sfizio per i fan amanti del retrogaming, con Lost Vikings 2 e RPM Racing. Che cosa ne pensate dell’offerta dell’azienda? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!