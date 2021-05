Lost Judgment: il sequel dello spin-off di Yakuza avvistato in rete

Sul PlayStation Store giapponese è comparso un leak relativo a Lost Judgment, il sequel dello spin-off di Yakuza che dovrebbe esordire in patria in autunno

Nei giorni scorsi, e più precisamente in data 23 Aprile, SEGA ed il Ryu ga Gotoku Studio avevano aperto un sito, con relativo countdown, inerente a Judgment, lo spin-off della serie Yakuza, I primi indizi rimandavano ad un sequel della produzione datata 2018 (2019 in Europa), ed una scoperta fatta sul PlayStation Store nipponico sembrerebbe confermare i sospetti. Tutto nasce dalla comparsa di Lost Judgment all’interno dello shop virtuale di casa Sony, che sembrerebbe confermare l’esistenza del vociferato seguito.

Lost Judgment: lo spin-off di Yakuza avrà un seguito

A dare la prima conferma dell’esistenza di Lost Judgment ci ha pensato Kenichiro Taka, che aveva segnalato il gioco tramite un tweet, poi cancellato, ma riproposto dall’utente Wario 64. Il sequel dello spin-off di Yakuza, stando alle informazioni comparse all’interno del PlayStation Store giapponese, sembra previsto per il prossimo 24 Settembre, almeno in patria, nelle versioni PS4 e PS5. Si fa riferimento anche ad una Standard e ad una Digital Deluxe Edition, con un Star Dash Support Pack come bonus destinato ai preorder. Chi prenoterà in anticipo il gioco nell’edizione più costosa, otterrà anche il Season Pass, assieme a tre giorni di early access.

Lost Judgment leaked by PSN (Judgment sequel) https://t.co/VuSE3RiC7S — Wario64 (@Wario64) May 6, 2021

Al momento non ci sono informazioni in merito ad eventuali release non dirette a console Sony, ma se consideriamo che il remaster del titolo originale è stato da pochi giorni reo disponibile anche per Xbox Series X/S e Stadia, non è da escludere che stessa sorte possa toccare anche al vociferato sequel.

Ovviamente, in attesa del termine ufficiale del countdown (previsto per la giornata di oggi), vi invitiamo a prendere la notizia con tutte le precauzioni del caso.