Lost Judgment: si potrà giocare anche al Sega Master System

La pubblicazione di Lost Judgment sembrerebbe essere alle porte, ma pare che vi siano dei giochi dentro il gioco visto che ci si potrà godere anche un Sega Master System

Lost Judgment sta per giungere sugli scaffali e sugli store digitali di tutto il mondo, i leak non mancano di certo, ma sembra che sarà un titolo piacevole anche per gli amanti del retrogaming visto che si potranno giocare a ben otto titoli per il mitico Sega Master System.

Lost Judgment: il ritorno del Sega Master System

Stando agli ultimi aggiornamenti su Twitter provenienti dall’account ufficiale degli sviluppatori di Lost Judgment, Ryu Ga Gotoku Studio, all’interno del gioco si potranno rivivere le atmosfere retro e ad 8 bit del Sega Master System. Praticamente l’acerrimo rivale del mitico NES della famosa casa di Kyoto!

Il protagonista del gioco, Takayuki Yagami, possiede infatti nel suo ufficio la mitica console degli anni Ottanta con ben otto giochi quali Alex Kidd in Miracle World, Fantasy Zone, Penguin Land, Quartet, Enduro Racer, Woody Pop, Maze Hunter 3-D e Secret Command (una sorta di clone di Rambo senza però la licenza ufficiale del franchise cinematografico). Dei titoli che fecero la storia di quegli anni e che diedero comunque la loro bella dose di filo da torcere a Nintendo, del resto erano gli anni della console war.

Here are the 8 SEGA Master System games playable in Lost Judgment! Which of these classic gems will you dive into first? 🕹️ Alex Kidd in Miracle World

🕹️ Fantasy Zone

🕹️ Penguin Land

🕹️ Quartet

🕹️ Enduro Racer

🕹️ Woody Pop

🕹️ Maze Hunter 3-D

🕹️ Secret Command#LostJudgment pic.twitter.com/HP7ZVhlraS — RGG Studio (@RGGStudio) August 19, 2021

Questo già fortunato spin off della mitica serie di Yakuza, uno dei personaggi è addirittura giocabile in Super Monkey Ball Banana Mania, arriverà dunque per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X ed Xbox Series S il prossimo 24 settembre quindi non lasciatevelo scappare!

Se proprio non ce la fate ad aspettare fino a quella data, allora, che ne dite di recuperare qualche titolo simile al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!