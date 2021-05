Lost Judgment potrebbe avere un Season Pass

L’appena annunciato Lost Judgment, sequel dello spin-off di Yakuza, potrebbe avere un Season Pass, come confermano alcuni indizi comparsi in rete

Per uno Yakuza che ha oramai confermato la propria trasformazione in jrpg, con relativi combattimenti a turni, tocca allo spin-off con protagonista Takayuki Yagami (il cui primo episodio è da poco arrivato su next gen) portare avanti la tradizione action delle produzioni firmate Ruy Ga Gotoku Studio. Che non l’appena annunciato Lost Judgment è pronto a confermare questa volontà di intenti. Il gioco uscirà in contemporanea mondiale, evento decisamente epocale per i lavori del team, il prossimo 24 Settembre, e come vuole la tradizione sarà ricchissimo di elementi ludici collaterali. Confermato anche un massiccio supporto post lancio, che almeno stando ad alcuni indizi, dovrebbe prevedere anche un Season Pass.

Lost Judgment: Season Pass in arrivo?

A far emergere i primi sospetti in merito ad un eventuale Season Pass per Lost Judgment, ci ha pensato il fan site di Yakuza, Tojo Dojo, che analizzando la pagina della Deluxe Edition del gioco comparsa sul PlayStation Store giapponese, ha notato l’allusione ad una simile espansione a pagamento. Si tratterebbe della prima volta per le produzioni del team, che ha sempre accompagnato i propri giochi con un nutrito numero di DLC, dedicati però ad aspetti marginali.

Il Season Pass in questione, invece, sempre stando alla descrizione dello store nipponico, introdurrebbe una nuova storia completa. Ovviamente, al momento non siamo in possesso di ulteriori informazioni, dato che il contenuto in questione non è ancora stato svelato in via ufficiale da SEGA. ma non appena avremo nuove notizi in merito, noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi aggiornati.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che il gioco è atteso per il prossimo 24 di Settembre, nelle versioni PS5, Xbox Series X/S, PS4, e Xbox One, mentre per quanto riguarda una eventuale release PC, al momento nè SEGA nè il Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato alcunché. Se però siete utenti personal computer, su Instant Gaming potrete comunque trovare tanti giochi a prezzo scontato.