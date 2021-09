Lost Judgment: disponibile da domani la demo per PS4 e PS5

Nelle scorse ore SEGA ha annunciato che da domani, 10 settembre, sarà disponibile una demo per Lost Judgment per ora esclusiva su PS4 e PS5 e nel solo Giappone

Lost Judgment è il seguito dell’apprezzatissimo primo capitolo uscito ormai qualche anno fa e spin-off della serie Yakuza. Il titolo uscirà il prossimo 24 settembre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e PC, mentre per chi ha preordinato la Digital Deluxe o la Ultimate Edition l’accesso sarà garantito a partire dal 21 settembre. Vi abbiamo già spiegato tutto quello che serve sapere sul titolo prima dell’uscita in un articolo dedicato, ma sia SEGA sia Ryu Ga Gotoku hanno fatto il loro egregio lavoro nel rivelare dettagli ed informazioni molto interessanti.

Nelle scorse ore, inoltre, SEGA ha anche annunciato che verrà rilasciata una demo (già vociferata a fine agosto) domani, 10 settembre, esclusivamente per PS4 e PS5 al momento della scrittura di questo articolo. La versione di prova di Lost Judgment sarà per ora scaricabile soltanto dal PlayStation Store giapponese, e non è ancora stato specificato se e quando arriverà anche in occidente.

Lost Judgment: da domani una demo sarà disponibile sul PlayStation Store giapponese

Non sono stati dettagliati neanche i contenuti della demo, anche se, riportando alla memoria quelle precedenti dei titoli della serie di Yakuza, forse è abbastanza intuibile su che cosa potremo mettere mano. Generalmente il team di sviluppo mette a disposizione una piccola parte di una zona specifica della mappa, con una discreta quantità di minigiochi a disposizione e alcuni elementi di trama utili ad incuriosire i videogiocatori. Non sappiamo se i progressi ottenuti nella demo saranno poi trasferibili al gioco completo né se e quando anche i giocatori Xbox potranno provarla.

Insomma, della demo di Lost Judgment si sa soltanto che sarà disponibile da domani sul PlayStation Store giapponese per PS4 e PS5. In attesa di ulteriori informazioni, vi chiediamo: siete interessati a questa nuova (e forse ultima) iterazione dello spin-off di Yakuza? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!