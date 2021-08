La demo di Lost Judgment sarebbe in arrivo secondo un leak

Il nuovo titolo di Sega, Lost Judgment, potrebbe presto ricevere una demo un arrivo sulle console Sony

Il nuovo capitolo della serie spin-off Yakuza, chiamato Lost Judgment potrebbe ricevere una demo nelle prossime settimane. Il titolo è il sequel del primo Judgment, uscito nel 2019 in esclusiva per PlayStation 4, ha poi ricevuto una versione migliorata per le console next gen uscita il 21 aprile di quest’anno. Il secondo capitolo è invece previsto per il prossimo 24 settembre su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S/X. Prima di questa data però c’è la possibilità che il titolo riceva una demo, secondo un leak uscito sull’account Twitter Psnrelease2, che ha trovato dei file sospetti nel database delle prossime uscite dello store online di Sony.

La demo di Lost Judgment presto in arrivo secondo alcuni leak

Secondo il leak, l’esistenza di una demo per Lost Judgment arriva dalla scoperta di alcuni file nominati come Lost Judgment: Unjudged Memory Trial Version scoperti all’interno del PSN giapponese. Ancora però non si hanno ulteriori conferme dell’arrivo di una versione di prova del gioco, ma è possibile che venga rilasciata nelle prossime settimane, proprio poco prima della data di lancio del 24 settembre. La demo potrebbe infatti aiutare a far conoscere a molti nuovi giocatori le nuove gesta dell’ispettore Yagami protagonista del gioco.

Il primo Judgment ha avuto un discreto successo di pubblico in tutto il mondo. La serie, nata come spin-off della più celebre Yakuza, è sempre ambientata nel famoso quartiere di Kamurocho, quartiere fittizio di Tokyo che però si rifà molto a un’area realmente esistente chiamata Kabukicho. Protagonista della storia è Takayuki Yagami, un ex avvocato divenuto un investigatore privato dopo una triste vicenda narrata nel primo capitolo. Yagami è interpretato dal famoso attore e cantante giapponese Kimura Takuya, che presterà nuovamente la sua immagine per questo secondo capitolo. Stando alle dichiarazioni degli sviluppatori dopo Yakuza 7, che ha cambiato il sistema di combattimento in uno più in stile da RPG classico, starà alla serie Judgment mantenere la componente action dei precedenti capitoli della serie ammiraglia.

In attesa dell’uscita di Lost Judgment, previsto per il 24 settembre, non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.