Lost Judgment: rivelate la Deluxe e la Ultimate edition

Il sequel del celebre spin-off della serie di Yakuza è in arrivo, e per l’occasione sono state rivelate la Deluxe e la Ultimate edition di Lost Judgment. Vediamo si seguito che cosa conterranno!

Continuano ad arrivare nuove informazioni riguardanti Lost Judgment, il sequel del celebre spin-off della serie di Yakuza che è stato per tanto tempo molto richiesto da parte della fanbase. Risale a due mesi fa l’annuncio ufficiale (avvenuto a seguito di un leak), nel quale è stata rivelata anche la data di uscita. Nell’attesa quindi dell’arrivo del prossimo 24 settembre, ci sono giunte oggi nuove informazioni riguardanti il titolo. In particolar modo, abbiamo potuto vedere che usciranno, insieme all’edizione standard di Lost Judgment, anche la Deluxe e la Ultimate edition. Vediamo di seguito quali saranno i benefici che porteranno queste due edizioni.

Lost Judgment: Deluxe e Ultimate edition, i contenuti extra

Oltre all’edizione standard (che verosimilmente verrà venduta a 59,99€) vi saranno infatti queste edizioni, dal costo maggiore ma con vari contenuti aggiuntivi per migliorare l’esperienza del giocatore. Parlando della Deluxe edition, essa costerà probabilmente 69,99€, e oltre al gioco base, conterrà vari pacchetti extra. Il primo è il Detective Essentials Pack, che contiene vari item di lusso e da detective. Il secondo invece è lo School Stories Essential Pack, che aggiunge ulteriori item per ogni attività dei club scolastici.

Passando invece all’edizione Ultimate, in questo caso i bonus sono di natura leggermente diversa. Oltre a tutti i contenuti della Deluxe edition, la Ultimate, che costerà con tutta probabilità 89,99€, includerà lo Story Expansion Pack, contenente elementi aggiuntivi per la storia. Inoltre, se si preordina una di queste due versioni, oltre all’aggiunta di ulteriori item extra come bonus preorder, si avrà la possibilità, come bonus preorder, di giocare al titolo a partire dal 21 settembre, tre giorni prima del lancio ufficiale.

