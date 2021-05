Lost Judgment: il sequel che tutti volevano ha una data d’uscita

Preannunciato qualche giorno fa con un leak del PlayStation Store, Sega ha ufficialmente annunciato Lost Judgment con tanto di trailer e data d’uscita

Judgment è un titolo spin-off della serie di Yakuza uscito su PlayStation 4 nel 2019 in Europa. Un titolo che, dopo la conclusione delle vicende che avevano come protagonista Kazuma Kiryu, era riuscito a conquistare il cuore di tutti gli appassionati della serie di Sega, ricevendo anche ottime valutazioni da parte della critica specializzata. Arrivato da pochissimo anche su PlayStation 5, Xbox Series X e Google Stadia, gli annunci a tema Judgment non si sono sicuramente quietati, anzi. Dopo l’apparizione di uno strano countdown sui canali ufficiali di Sega, negli scorsi giorni un leak (un errore sembra) del PlayStation Store aveva confermato l’esistenza di un sequel. E così è, in realtà.

Lost Judgment è stato ufficialmente svelato nel suo “Giorno del Giudizio”, proprio allo scadere del countdown. Il titolo dovrebbe uscire il prossimo 24 settembre in tutto il mondo, e rappresenterà il primo lancio globale dell’azienda. Protagonista sarà sempre Takayuki Yakami (doppiato da Takuya Kimura) che questa volta si troverà a dover risolvere un mistero derivante da un verdetto di colpevolezza dato dalla corte. Sembra proprio che Yagami finirà sotto copertura in una scuola superiore, che ci saranno moltissimi nuovi mini-giochi rhythm e attività e che, oltre al poter esplorare Kamurocho, potrete anche andare a Yokohama. Sega con l’occasione ha anche rilasciato un trailer, che vi lasciamo qua sotto.

Lost Judgment: data d’uscita, piattaforme e alcune informazioni interessanti!

Tornano gli stili di combattimento di Judgment, quello della Gru e della Tigre, affiancati da uno nuovo, quello del Serpente. Quest’ultimo porrà molta più attenzione ai contrattacchi. Tornano anche le investigazioni con nuovi travestimenti e nuovi filmati che mostrano la prontezza fisica e le capacità stealth di Yagami. Lost Judgment sarà disponibile su PS5, PS5 e Xbox Series X / S. Restate sintonizzati con noi per tutti gli aggiornamenti.

Vi ripetiamo quindi che la data d'uscita prevista per Lost Judgment è il prossimo 23 settembre, salvo rinvii.