Lost Judgment potrebbe essere l’ultimo gioco della serie

Nonostante non sia ancora stato pubblicato, è molto probabile che Lost Judgment rimanga l’ultimo capitolo della serie spin off di Yakuza

Lost Judgment, la cui data di uscita è stata fissata per il prossimo Autunno, è uno dei giochi più attesi della prossima stagione ma, nonostante questo, potrebbe rimanere l’ultimo capitolo della serie. Il titolo rappresenta il secondo titolo della saga spin off di Yakuza dedicata all’investigatore privato Takayuki Yagami. Il primo capitolo Judgment è stato pubblicato nel 2018 ed è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia e Xbox Series X|S.

Lost Judgment: ecco perché potrebbe essere l’ultimo titolo della serie

A rendere possibile che la questa serie, nonostante la sua grande popolarità, termini con la pubblicazione di Lost Judgment ci sono i difficili rapporti tra Sega, che distribuisce il titolo, e Johnny and Associates, la talent agency a cui fa riferimento Takuya Kimura, l’attore che presta il volto al protagonista della saga. In particolare, sembra che il principale motivo del contendere sia l’opposizione di Johnny and Associates alla distribuzione del titolo su PC, che non percepisce come una console, a cui invece Sega è particolarmente interessata.

Lost Judgment è stato sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio, che in precedenza si è occupato anche del primo capitolo della saga. Rispetto a Yakuza, che con gli ultimi titoli è virata in territori più vicini all’RPG, era previsto che la serie avviata con Judgment mantenesse un gameplay più simile a quello dei classici titoli action adventure e, di conseguenza, più in linea con quello dei primi titoli della saga di cui è uno spin off.

