Lost in Random: EA e Zoink mostrano lo story trailer!

Tramite comunicato stampa, Electronic Arts e Zoink hanno presentato lo story trailer di Lost in Random, il nuovo videogioco d’avventura d’impronta gotico-fiabesca

Al termine di questo E3 2021, a mancare all’appello delle conferenze sono ancora le solite: Electronic Arts e Sony. In attesa di scoprire che cosa hanno in serbo per noi le aziende, tramite comunicato stampa giunge una piccola, ma interessante novità. Proprio Electronic Arts, a supporto di Zoink, un amatissimo studio svedese di videogiochi (già autore di Fe, Flipping Death e Adventure Time: Rock Bandits), ha mostrato di nuovo il prossimo titolo che verrà prodotto grazie all’etichetta EA Originals. Stiamo parlando di Lost in Random, già presentato nel corso dell’EA Play del giugno 2020, selezione ufficiale di Tribeca Games e un titolo di azione e avventura dai tratti gotico-fiabeschi.

Il gioco è ambientato nel mondo di Alea, tanto bello quanto macabro e dal sicuro impatto visivo. La nostra protagonista si chiama Even, una ragazza squattrinata e sfortunata, alle prese con un’oscura ricerca per salvare sua sorella Odd. Even sarà accompagnata, nel corso dell’avventura, da Dicey, un piccolo e strano dado vivente che la aiuterà a sopravvivere nel regno di Alea, governato da una regina malvagia. In occasione dell’annuncio, EA ha anche rilasciato uno story trailer che vi lasciamo proprio qua sotto!

Lost in Random si mostra con uno story trailer!

La sceneggiatura di Lost in Random è stata scritta da Ryan North, già autore di Adventure Time e The Unbeatable Squirrel Girl della Marvel Comics. Il lancio del titolo è previsto quest’anno su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch e PC (Origin e Steam). Siamo davvero curiosi di scoprirne di più nei prossimi mesi.

Avete visto lo story trailer di Lost in Random? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!